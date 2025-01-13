https://ria.ru/20250113/mishustin-1993547606.html
Мишустин прилетел во Вьетнам
Мишустин прилетел во Вьетнам - РИА Новости, 14.01.2025
Мишустин прилетел во Вьетнам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом, который продлится с 14 по 15 января, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-13T21:28:00+03:00
2025-01-13T21:28:00+03:00
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ХАНОЙ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом, который продлится с 14 по 15 января, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин прилетел в Ханой в ночь на 14 января по местному времени (вечером 13 января по московскому времени). У трапа самолета его встретили начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, замминистра иностранных дел страны Ле Тхи Тху Ханг и и.о. начальника управления государственного протокола МИД Вьетнама Фан Киеу Нга, а также чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко."У вас хорошая погода", - обратился Мишустин к вьетнамскому коллеге после того, как вышел из самолета, видео опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.В ходе предстоящего визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина. Ожидается, что в ходе визита российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.
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в мире, вьетнам, россия, михаил мишустин
В мире, Вьетнам, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин прилетел во Вьетнам
Мишустин прилетел в Ханой с двухдневным официальным визитом
ХАНОЙ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом, который продлится с 14 по 15 января, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин
прилетел в Ханой
в ночь на 14 января по местному времени (вечером 13 января по московскому времени). У трапа самолета его встретили начальник канцелярии правительства Вьетнама
Чан Ван Шон, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России
Данг Минь Кхой, замминистра иностранных дел страны Ле Тхи Тху Ханг и и.о. начальника управления государственного протокола МИД Вьетнама Фан Киеу Нга, а также чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.
"У вас хорошая погода", - обратился Мишустин к вьетнамскому коллеге после того, как вышел из самолета, видео опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.
В ходе предстоящего визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.
Ожидается, что в ходе визита российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом
, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.