https://ria.ru/20250113/mishustin-1993427136.html
Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута
Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута - РИА Новости, 13.01.2025
Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать под контролем качество воздуха и питьевой воды в районах, пострадавших от разлива мазута в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:45:00+03:00
2025-01-13T10:45:00+03:00
2025-01-13T10:45:00+03:00
керченский пролив
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать под контролем качество воздуха и питьевой воды в районах, пострадавших от разлива мазута в результате столкновения танкеров в Керченском проливе. "Надо вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива. Я пригласил сегодня Анну Юрьевну Попову, руководителя Роспотребнадзора, – необходимо эту ситуацию также держать под личным контролем", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20250113/krym-1993423183.html
керченский пролив
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керченский пролив, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Керченский пролив, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута
Мишустин поручил следить за качеством питьевой воды в зоне разлива мазута