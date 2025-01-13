https://ria.ru/20250113/mishustin-1993427136.html

Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута

Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута - РИА Новости, 13.01.2025

Мишустин поручил следить за качеством воздуха в зоне разлива мазута

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать под контролем качество воздуха и питьевой воды в районах, пострадавших от разлива мазута в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:45:00+03:00

2025-01-13T10:45:00+03:00

2025-01-13T10:45:00+03:00

керченский пролив

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать под контролем качество воздуха и питьевой воды в районах, пострадавших от разлива мазута в результате столкновения танкеров в Керченском проливе. "Надо вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива. Я пригласил сегодня Анну Юрьевну Попову, руководителя Роспотребнадзора, – необходимо эту ситуацию также держать под личным контролем", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20250113/krym-1993423183.html

керченский пролив

россия

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керченский пролив, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия