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В Госдуме назвали британских миротворцев на Украине неоколониалистами - РИА Новости, 13.01.2025
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15:30 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/mirotvortsy-1993483330.html
В Госдуме назвали британских миротворцев на Украине неоколониалистами
В Госдуме назвали британских миротворцев на Украине неоколониалистами - РИА Новости, 13.01.2025
В Госдуме назвали британских миротворцев на Украине неоколониалистами
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отправка Британией миротворческого контингента на Украину... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:30:00+03:00
2025-01-13T15:30:00+03:00
в мире
индия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отправка Британией миротворческого контингента на Украину является лишь предлогом для возрождения колониальных традиций, и это не отвечает интересам России. Ранее экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. "Экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон - это современные неоколониалисты. Под предлогом введения миротворческого контингента на берега Днепра они фактически предлагают возродить колониальные традиции Британии. Присутствие британских миротворцев на Украине не отвечает интересам России, они создадут линию разлома народов, как среди мусульман и индусов в Пакистане и Бангладеш вместо нормализации", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, история до сих пор хранит следы деятельности британцев в концлагерях англо-бурской войны, массовых убийствах в Индии, опустошении Бенгалии, разрушениях дворцов и работорговле.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991831139.html
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в мире, индия, леонид ивлев, грант шэппс, гэвин уильямсон, украина, госдума рф
В мире, Индия, Леонид Ивлев, Грант Шэппс, Гэвин Уильямсон, Украина, Госдума РФ
В Госдуме назвали британских миротворцев на Украине неоколониалистами

Депутат Ивлев: британские миротворцы на Украине не отвечают интересам России

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что отправка Британией миротворческого контингента на Украину является лишь предлогом для возрождения колониальных традиций, и это не отвечает интересам России.
Ранее экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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«
"Экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон - это современные неоколониалисты. Под предлогом введения миротворческого контингента на берега Днепра они фактически предлагают возродить колониальные традиции Британии. Присутствие британских миротворцев на Украине не отвечает интересам России, они создадут линию разлома народов, как среди мусульман и индусов в Пакистане и Бангладеш вместо нормализации", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, история до сих пор хранит следы деятельности британцев в концлагерях англо-бурской войны, массовых убийствах в Индии, опустошении Бенгалии, разрушениях дворцов и работорговле.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12 января, 16:00
 
В миреИндияЛеонид ИвлевГрант ШэппсГэвин УильямсонУкраинаГосдума РФ
 
 
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