https://ria.ru/20250113/minpromtorg-1993497655.html

Минпромторг утвердил компенсации экспортерам за транспортировку продукции

Минпромторг утвердил компенсации экспортерам за транспортировку продукции - РИА Новости, 13.01.2025

Минпромторг утвердил компенсации экспортерам за транспортировку продукции

Минпромторг России утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году, Российский... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:22:00+03:00

2025-01-13T16:22:00+03:00

2025-01-13T16:22:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минпромторг России утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки, сообщает центр."С 2025 года предоставление господдержки будет осуществляться по результатам конкурса исходя из заявленных компаниями показателей результативности по наращиванию экспортных поставок. Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением недружественных государств. Компании, осуществляющие поставки продукции лесопромышленного комплекса из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, смогут компенсировать до 30% расходов", - говорится в сообщении.Предельный размер компенсации на одну компанию составит 200 миллионов рублей."Данная мера поддержки доказала свою эффективность и пользуется большой популярностью у российских экспортеров. Поэтому в этом году она также продлена - на поддержку экспортеров в части компенсации затрат на транспортировку промпродукции будет направлено 5,9 млрд рублей. Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса", - уточнил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Благодаря утвержденному механизму компании, имеющие более высокие показатели прироста экспорта, будут иметь больше возможностей получить компенсацию затрат на транспортировку. Такой подход позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и оптимально распределить выделяемые ресурсы", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подать заявку на господдержку экспортеры смогут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Подробно о правилах и порядке получения компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции в 2025 году специалисты Российского экспортного центра расскажут 17 января в 10.00 мск на бесплатном вебинаре. Подключиться к консультации можно будет по ссылке (ID мероприятия 739-552-484, пароль 876575).

https://ria.ru/20250113/shenyan-1993447681.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)