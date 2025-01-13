https://ria.ru/20250113/minoborony-1993487418.html

Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025

Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населённого пункта Песчаное в ДНР на... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:51:00+03:00

2025-01-13T15:51:00+03:00

2025-01-13T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населённого пункта Песчаное в ДНР на красноармейском направлении спецоперации. Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделениями 74-й отдельной гвардейской мотострелковой и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригад группировки "Центр". Расчёты разведывательных беспилотников провели разведка и выявили огневые позиции, а также места скопления живой силы ВСУ в лесополосах. Вскрытые позиции были уничтожены артиллерией и ударными дронами, в том числе с системами сбросов боеприпасов. "Военнослужащие водрузили флаг России в освобождённом населенном пункте и продолжают громить подразделения ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в Минобороны. "Силами первого батальона был разбит враг на территории Песчаного и прилегающей промышленной зоны. Несколько дней велись ожесточённые бои. В ходе успешной операции враг был откинут за территорию жилых домов населённого пункта… Победа будет за нами!" - сказал один из российских бойцов.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры освобождения населенного пункта Песчаное в ДНР Кадры освобождения населенного пункта Песчаное в ДНР 2025-01-13T15:51 true PT1M29S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф