https://ria.ru/20250113/minoborony-1993487418.html
Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР - РИА Новости, 13.01.2025
Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населённого пункта Песчаное в ДНР на... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:51:00+03:00
2025-01-13T15:51:00+03:00
2025-01-13T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы подразделений группировки войск "Центр" в ходе освобождения населённого пункта Песчаное в ДНР на красноармейском направлении спецоперации. Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделениями 74-й отдельной гвардейской мотострелковой и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригад группировки "Центр". Расчёты разведывательных беспилотников провели разведка и выявили огневые позиции, а также места скопления живой силы ВСУ в лесополосах. Вскрытые позиции были уничтожены артиллерией и ударными дронами, в том числе с системами сбросов боеприпасов. "Военнослужащие водрузили флаг России в освобождённом населенном пункте и продолжают громить подразделения ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики", - подчеркнули в Минобороны. "Силами первого батальона был разбит враг на территории Песчаного и прилегающей промышленной зоны. Несколько дней велись ожесточённые бои. В ходе успешной операции враг был откинут за территорию жилых домов населённого пункта… Победа будет за нами!" - сказал один из российских бойцов.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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Кадры освобождения населенного пункта Песчаное в ДНР
Кадры освобождения населенного пункта Песчаное в ДНР
2025-01-13T15:51
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры освобождения Песчаного в ДНР
Минобороны опубликовало видео боевой работы при освобождения Песчаного в ДНР