Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области
Минобороны отчиталось об уничтожении 300 танков за время боев в Курской области
Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число украинских танков, уничтоженных российскими военными за время боев в курском приграничье, достигло 300, следует из сводки Минобороны.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял <…> 300 танков", — говорится в заявлении военного ведомства.
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Так, только за минувшие сутки ВСУ потеряли три танка, БМП, шесть боевых бронемашин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, а также более 230 военнослужащих.
Общие потери украинской армии, помимо танков, с августа прошлого года на этом направлении составили:
- более 51 430 солдат убитыми и ранеными;
- 229 БМП;
- 166 бронетранспортеров;
- 1539 боевых бронемашин;
- 1456 автомобилей;
- 358 артиллерийских орудий;
- 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
- 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- восемь транспортно-заряжающих машин;
- 93 станции РЭБ;
- 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
- четыре РЛС ПВО;
- 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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