Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 13.01.2025 (обновлено: 14:42 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/minoborony-1993472237.html
Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области
Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области
Число украинских танков, уничтоженных российскими военными за время боев в курском приграничье, достигло 300, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:24:00+03:00
2025-01-13T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986246980_351:251:2730:1589_1920x0_80_0_0_6a29a8630012b65b9962d2fb3ee827bd.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число украинских танков, уничтоженных российскими военными за время боев в курском приграничье, достигло 300, следует из сводки Минобороны."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял &lt;…&gt; 300 танков", — говорится в заявлении военного ведомства.Так, только за минувшие сутки ВСУ потеряли три танка, БМП, шесть боевых бронемашин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, а также более 230 военнослужащих.Общие потери украинской армии, помимо танков, с августа прошлого года на этом направлении составили:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986246980_654:167:2673:1682_1920x0_80_0_0_21d9c97df03ba44553914f948411c4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области

Минобороны отчиталось об уничтожении 300 танков за время боев в Курской области

© РИА Новости / Давид НарманияУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Давид Нармания
Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число украинских танков, уничтоженных российскими военными за время боев в курском приграничье, достигло 300, следует из сводки Минобороны.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял <…> 300 танков", — говорится в заявлении военного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
2 января, 08:00
Так, только за минувшие сутки ВСУ потеряли три танка, БМП, шесть боевых бронемашин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, а также более 230 военнослужащих.
Общие потери украинской армии, помимо танков, с августа прошлого года на этом направлении составили:
  • более 51 430 солдат убитыми и ранеными;
  • 229 БМП;
  • 166 бронетранспортеров;
  • 1539 боевых бронемашин;
  • 1456 автомобилей;
  • 358 артиллерийских орудий;
  • 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
  • 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • восемь транспортно-заряжающих машин;
  • 93 станции РЭБ;
  • 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четыре РЛС ПВО;
  • 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"Не учли главного": амбициозный план Зеленского оказался под угрозой
4 января, 08:00
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала