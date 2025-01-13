https://ria.ru/20250113/minoborony-1993472237.html

Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области

Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025

Российские войска уничтожили 300 танков за время боев в Курской области

Число украинских танков, уничтоженных российскими военными за время боев в курском приграничье, достигло 300, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:24:00+03:00

2025-01-13T14:24:00+03:00

2025-01-13T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число украинских танков, уничтоженных российскими военными за время боев в курском приграничье, достигло 300, следует из сводки Минобороны."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял <…> 300 танков", — говорится в заявлении военного ведомства.Так, только за минувшие сутки ВСУ потеряли три танка, БМП, шесть боевых бронемашин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, а также более 230 военнослужащих.Общие потери украинской армии, помимо танков, с августа прошлого года на этом направлении составили:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)