https://ria.ru/20250113/minoborony-1993469695.html
ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области
ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, отразили пять контратак, сообщили в РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:06:00+03:00
2025-01-13T14:06:00+03:00
2025-01-13T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
мино райола
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, отразили пять контратак, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Кругленькое, 1-й Княжий, Мартыновка, Меловой, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_269024a6b50fc9f21fc6322c44fc085d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, мино райола, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Мино Райола, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 15 курских сел