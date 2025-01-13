https://ria.ru/20250113/minoborony-1993469695.html

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, отразили пять контратак, сообщили в РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:06:00+03:00

2025-01-13T14:06:00+03:00

2025-01-13T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов Курской области, отразили пять контратак, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Кругленькое, 1-й Княжий, Мартыновка, Меловой, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, мино райола, вооруженные силы рф