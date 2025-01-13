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На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes
На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes - РИА Новости, 13.01.2025
На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes
Mercedes полностью сгорел утром в понедельник на севере Москвы, причиной происшествия, по предварительной информации, стал поджог легковушки, рассказал РИА... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:42:00+03:00
2025-01-13T09:42:00+03:00
2025-01-13T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Mercedes полностью сгорел утром в понедельник на севере Москвы, причиной происшествия, по предварительной информации, стал поджог легковушки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 07.54 поступило сообщение о горении легкового Mercedes по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительная причина пожара - поджог автомашины. В салоне людей не было, при возгорании произошла детонация бензобака. "Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 08.09 возгорание было ликвидировано", - заключил собеседник агентства.
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происшествия, москва, mercedes
Происшествия, Москва, Mercedes
На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes
Экстренные службы назвали причину возгорания легкового Mercedes на севере Москвы