https://ria.ru/20250113/mercedes-1993419557.html

На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes

На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes - РИА Новости, 13.01.2025

На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes

Mercedes полностью сгорел утром в понедельник на севере Москвы, причиной происшествия, по предварительной информации, стал поджог легковушки, рассказал РИА... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T09:42:00+03:00

2025-01-13T09:42:00+03:00

2025-01-13T09:53:00+03:00

происшествия

москва

mercedes

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Mercedes полностью сгорел утром в понедельник на севере Москвы, причиной происшествия, по предварительной информации, стал поджог легковушки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 07.54 поступило сообщение о горении легкового Mercedes по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительная причина пожара - поджог автомашины. В салоне людей не было, при возгорании произошла детонация бензобака. "Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 08.09 возгорание было ликвидировано", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241020/pozhar-1978990584.html

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происшествия, москва, mercedes