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На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes - РИА Новости, 13.01.2025
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09:42 13.01.2025 (обновлено: 09:53 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/mercedes-1993419557.html
На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes
На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes - РИА Новости, 13.01.2025
На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes
Mercedes полностью сгорел утром в понедельник на севере Москвы, причиной происшествия, по предварительной информации, стал поджог легковушки, рассказал РИА... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T09:42:00+03:00
2025-01-13T09:53:00+03:00
происшествия
москва
mercedes
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Mercedes полностью сгорел утром в понедельник на севере Москвы, причиной происшествия, по предварительной информации, стал поджог легковушки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 07.54 поступило сообщение о горении легкового Mercedes по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительная причина пожара - поджог автомашины. В салоне людей не было, при возгорании произошла детонация бензобака. "Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 08.09 возгорание было ликвидировано", - заключил собеседник агентства.
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происшествия, москва, mercedes
Происшествия, Москва, Mercedes
На севере Москвы полностью сгорел легковой Mercedes

Экстренные службы назвали причину возгорания легкового Mercedes на севере Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарная машина в Москве
Пожарная машина в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пожарная машина в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Mercedes полностью сгорел утром в понедельник на севере Москвы, причиной происшествия, по предварительной информации, стал поджог легковушки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 07.54 поступило сообщение о горении легкового Mercedes по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная причина пожара - поджог автомашины. В салоне людей не было, при возгорании произошла детонация бензобака.
"Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 08.09 возгорание было ликвидировано", - заключил собеседник агентства.
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