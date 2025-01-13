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В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ
В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ
Прокуратура Мехико разыскивает россиянку, шестилетний сын которой умер, как предполагается, от недоедания, сообщил телеканал Uno TV. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:03:00+03:00
2025-01-13T13:03:00+03:00
2025-01-13T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Прокуратура Мехико разыскивает россиянку, шестилетний сын которой умер, как предполагается, от недоедания, сообщил телеканал Uno TV. По информации телеканала, мать ребенка Ольга Иделевич позвонила властям, обратив внимание на плохое самочувствие сына. Видео, опубликованное в соцсетях, запечатлело полицейских, которые приехали в ее квартиру для проверки. На записи видно, что малыш по имени Омар сильно истощен. Омара доставили в больницу, но он умер 9 января. Местонахождение его матери неизвестно. Uno TV утверждает, что женщина была эскортницей, а мальчик оставался дома один, пока матери не было дома. При этом в квартире отключили за неуплату основные услуги — газ, воду и электричество. Согласно информации на портале Poder Judicial Virtual, россиянка ведет тяжбу против некоего Марко Антонио Михангоса, который считается отцом ребенка.
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в мире, мехико (штат), мексика
В мире, Мехико (штат), Мексика
В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ
Uno TV: в Мехико разыскивают россиянку, чей шестилетний сын умер от недоедания