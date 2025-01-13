Рейтинг@Mail.ru
В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 13.01.2025 (обновлено: 15:20 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/meksika-1993456333.html
В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ
В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ
Прокуратура Мехико разыскивает россиянку, шестилетний сын которой умер, как предполагается, от недоедания, сообщил телеканал Uno TV. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:03:00+03:00
2025-01-13T15:20:00+03:00
в мире
мехико (штат)
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993480293_0:176:619:524_1920x0_80_0_0_3f0ba1b9658ff7954f76b1b08a4b4b26.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Прокуратура Мехико разыскивает россиянку, шестилетний сын которой умер, как предполагается, от недоедания, сообщил телеканал Uno TV. По информации телеканала, мать ребенка Ольга Иделевич позвонила властям, обратив внимание на плохое самочувствие сына. Видео, опубликованное в соцсетях, запечатлело полицейских, которые приехали в ее квартиру для проверки. На записи видно, что малыш по имени Омар сильно истощен. Омара доставили в больницу, но он умер 9 января. Местонахождение его матери неизвестно. Uno TV утверждает, что женщина была эскортницей, а мальчик оставался дома один, пока матери не было дома. При этом в квартире отключили за неуплату основные услуги — газ, воду и электричество. Согласно информации на портале Poder Judicial Virtual, россиянка ведет тяжбу против некоего Марко Антонио Михангоса, который считается отцом ребенка.
https://ria.ru/20250108/ubiystvo-1992779109.html
мехико (штат)
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993480293_0:118:619:582_1920x0_80_0_0_b573df2d552f5a7509b0a6b100dfcb40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мехико (штат), мексика
В мире, Мехико (штат), Мексика
В Мексике ищут россиянку, чей ребенок умер от недоедания, сообщили СМИ

Uno TV: в Мехико разыскивают россиянку, чей шестилетний сын умер от недоедания

© Фото опубликовано мексиканскими СМИОльга Иделевич
Ольга Иделевич - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото опубликовано мексиканскими СМИ
Ольга Иделевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Прокуратура Мехико разыскивает россиянку, шестилетний сын которой умер, как предполагается, от недоедания, сообщил телеканал Uno TV.
По информации телеканала, мать ребенка Ольга Иделевич позвонила властям, обратив внимание на плохое самочувствие сына. Видео, опубликованное в соцсетях, запечатлело полицейских, которые приехали в ее квартиру для проверки. На записи видно, что малыш по имени Омар сильно истощен.
Омара доставили в больницу, но он умер 9 января. Местонахождение его матери неизвестно.
Uno TV утверждает, что женщина была эскортницей, а мальчик оставался дома один, пока матери не было дома. При этом в квартире отключили за неуплату основные услуги — газ, воду и электричество.
Согласно информации на портале Poder Judicial Virtual, россиянка ведет тяжбу против некоего Марко Антонио Михангоса, который считается отцом ребенка.
Полицейская машина в Чикаго - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга
8 января, 02:28
 
В миреМехико (штат)Мексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала