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В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы - РИА Новости, 13.01.2025
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10:34 13.01.2025 (обновлено: 11:50 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/medpomosch-1993425002.html
В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы - РИА Новости, 13.01.2025
В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
Правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 13.01.2025
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общество
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы, сообщается в Telegram-канале кабмина."Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы", — говорится в релизе.Главные изменения:
https://ria.ru/20241227/medpomosch-1991600617.html
https://ria.ru/20241122/gosduma-1985108873.html
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общество, россия
Общество, Россия
В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

Правительство утвердило программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы", — говорится в релизе.
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделят 2,9 миллиарда рублей
27 декабря 2024, 09:45
Главные изменения:
  • финансирование программы в рамках ОМС увеличили более чем на 500 миллиардов рублей, или на 16,5 процента;
  • программу дополнили отдельным разделом по оказанию медпомощи демобилизованным участникам СВО — они получат право на внеочередное получение высокотехнологичной медпомощи и реабилитации, приоритетное прохождение санаторно-курортного лечения, расширенную диспансеризацию;
  • выписные эпикризы пациентов, прошедших лечение в стационаре, будут передавать в поликлинику по месту жительства;
  • санаторно-курортное лечение выделили в отдельный раздел — в рамках нового федерального проекта "Здоровье для каждого" каждый россиянин получит право пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни;
  • актуализирован порядок назначения страдающим тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов;
  • для пациентов с онкозаболеваниями станет обязательным проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии;
  • для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов появилась возможность организации стационаров на дому.
Поликлиника - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию
22 ноября 2024, 02:23
 
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