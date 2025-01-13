В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
Правительство утвердило программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правительство утвердило программу бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы", — говорится в релизе.
На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделят 2,9 миллиарда рублей
27 декабря 2024, 09:45
Главные изменения:
- финансирование программы в рамках ОМС увеличили более чем на 500 миллиардов рублей, или на 16,5 процента;
- программу дополнили отдельным разделом по оказанию медпомощи демобилизованным участникам СВО — они получат право на внеочередное получение высокотехнологичной медпомощи и реабилитации, приоритетное прохождение санаторно-курортного лечения, расширенную диспансеризацию;
- выписные эпикризы пациентов, прошедших лечение в стационаре, будут передавать в поликлинику по месту жительства;
- санаторно-курортное лечение выделили в отдельный раздел — в рамках нового федерального проекта "Здоровье для каждого" каждый россиянин получит право пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни;
- актуализирован порядок назначения страдающим тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов;
- для пациентов с онкозаболеваниями станет обязательным проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии;
- для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов появилась возможность организации стационаров на дому.
Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию
22 ноября 2024, 02:23