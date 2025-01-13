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Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 13.01.2025
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15:16 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/medali-1993479741.html
Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня"
Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 13.01.2025
Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня"
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" получили премии города Москвы в области журналистики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:16:00+03:00
2025-01-13T15:16:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
нтв (телеканал)
московский комсомолец
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" получили премии города Москвы в области журналистики, передает корреспондент РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области журналистики корреспонденту группы "Новости Москвы" Ангелине Зайцевой, шеф-редактору отдела оперативного выпуска Андрею Кульянову, корреспонденту отдела "Промышленность и инфраструктура" Марине Первухиной, шеф-редактору редакции "Новости недвижимости" Марине Трашковой. Помимо того, премии были присуждены и другим сотрудникам средств массовой информации, освещающих жизнь столицы, в частности, речь идет о следующих СМИ: "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", НТВ, "ТВ Центр", "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", телеканал "Россия". Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января. -0-
https://ria.ru/20250110/voenkory-1993142339.html
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96
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общество, москва, сергей собянин, нтв (телеканал), московский комсомолец, миа "россия сегодня"
Общество, Москва, Сергей Собянин, НТВ (телеканал), Московский комсомолец, МИА "Россия сегодня"
Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня"

Четверо журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" получили премии города Москвы в области журналистики, передает корреспондент РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области журналистики корреспонденту группы "Новости Москвы" Ангелине Зайцевой, шеф-редактору отдела оперативного выпуска Андрею Кульянову, корреспонденту отдела "Промышленность и инфраструктура" Марине Первухиной, шеф-редактору редакции "Новости недвижимости" Марине Трашковой.
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10 января, 15:57
Помимо того, премии были присуждены и другим сотрудникам средств массовой информации, освещающих жизнь столицы, в частности, речь идет о следующих СМИ: "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", НТВ, "ТВ Центр", "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", телеканал "Россия".
Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января. -0-
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и первый заместитель главного редактора медиагруппы Россия сегодня Сергей Кочетков на итоговом заседании Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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