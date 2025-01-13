Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня"
Четверо журналистов "России сегодня" стали лауреатами премии города Москвы
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" получили премии города Москвы в области журналистики, передает корреспондент РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области журналистики корреспонденту группы "Новости Москвы" Ангелине Зайцевой, шеф-редактору отдела оперативного выпуска Андрею Кульянову, корреспонденту отдела "Промышленность и инфраструктура" Марине Первухиной, шеф-редактору редакции "Новости недвижимости" Марине Трашковой.
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Помимо того, премии были присуждены и другим сотрудникам средств массовой информации, освещающих жизнь столицы, в частности, речь идет о следующих СМИ: "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", НТВ, "ТВ Центр", "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", телеканал "Россия".
Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января. -0-
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