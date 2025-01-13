https://ria.ru/20250113/medali-1993479741.html

Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня"

Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 13.01.2025

Собянин вручил премии журналистам медиагруппы "Россия сегодня"

Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" получили премии города Москвы в области журналистики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:16:00+03:00

2025-01-13T15:16:00+03:00

2025-01-13T15:16:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

нтв (телеканал)

московский комсомолец

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" получили премии города Москвы в области журналистики, передает корреспондент РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области журналистики корреспонденту группы "Новости Москвы" Ангелине Зайцевой, шеф-редактору отдела оперативного выпуска Андрею Кульянову, корреспонденту отдела "Промышленность и инфраструктура" Марине Первухиной, шеф-редактору редакции "Новости недвижимости" Марине Трашковой. Помимо того, премии были присуждены и другим сотрудникам средств массовой информации, освещающих жизнь столицы, в частности, речь идет о следующих СМИ: "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", НТВ, "ТВ Центр", "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", телеканал "Россия". Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января. -0-

https://ria.ru/20250110/voenkory-1993142339.html

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2025

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общество, москва, сергей собянин, нтв (телеканал), московский комсомолец, миа "россия сегодня"