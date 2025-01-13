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В кафе в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.01.2025
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18:26 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/mchs-1993526847.html
В кафе в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение
В кафе в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.01.2025
В кафе в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на месте пожара в кафе-блинной в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:26:00+03:00
2025-01-13T18:26:00+03:00
россия
переславль-залесский
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в кафе-блинной в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило главное управление МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что в Переславле горит кровля кафе-блинной, предварительно, пострадавших нет. Кафе находится в центре Переславля, рядом с ним располагаются музеи и другие туристические объекты, в частности, Дом Берендея. Блинная построена из дерева, стилизована под русский терем. Позже в главке уточнили площадь пожара – 360 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - сообщает управление. В опубликованном ведомством видеокомментарии замначальника службы пожаротушения главного управления МЧС по Ярославской области Виктор Корнилов уточняет, что площадь всего здания – 30 на 12 метров. По его словам, здание пятой степени огнестойкости, деревянное. Возгорание произошло на втором этаже, отметил Корнилов.
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
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россия, переславль-залесский, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Переславль-Залесский, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В кафе в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение

МЧС: в кафе-блинной в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение

Пожар в кафе "Блинная" в Переславле-Залесском. Кадр видео из соцсетей
Пожар в кафе Блинная в Переславле-Залесском. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Пожар в кафе "Блинная" в Переславле-Залесском. Кадр видео из соцсетей
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в кафе-блинной в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило главное управление МЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что в Переславле горит кровля кафе-блинной, предварительно, пострадавших нет. Кафе находится в центре Переславля, рядом с ним располагаются музеи и другие туристические объекты, в частности, Дом Берендея. Блинная построена из дерева, стилизована под русский терем. Позже в главке уточнили площадь пожара – 360 квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано", - сообщает управление.
В опубликованном ведомством видеокомментарии замначальника службы пожаротушения главного управления МЧС по Ярославской области Виктор Корнилов уточняет, что площадь всего здания – 30 на 12 метров. По его словам, здание пятой степени огнестойкости, деревянное. Возгорание произошло на втором этаже, отметил Корнилов.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар в здании военного госпиталя на Советской улице в Туле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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РоссияПереславль-ЗалесскийПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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