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В кафе в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение

В кафе в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.01.2025

В кафе в Переславле-Залесском ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано на месте пожара в кафе-блинной в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:26:00+03:00

2025-01-13T18:26:00+03:00

2025-01-13T18:26:00+03:00

россия

переславль-залесский

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в кафе-блинной в Переславле-Залесском Ярославской области, сообщило главное управление МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что в Переславле горит кровля кафе-блинной, предварительно, пострадавших нет. Кафе находится в центре Переславля, рядом с ним располагаются музеи и другие туристические объекты, в частности, Дом Берендея. Блинная построена из дерева, стилизована под русский терем. Позже в главке уточнили площадь пожара – 360 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - сообщает управление. В опубликованном ведомством видеокомментарии замначальника службы пожаротушения главного управления МЧС по Ярославской области Виктор Корнилов уточняет, что площадь всего здания – 30 на 12 метров. По его словам, здание пятой степени огнестойкости, деревянное. Возгорание произошло на втором этаже, отметил Корнилов.

https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html

россия

переславль-залесский

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россия, переславль-залесский, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)