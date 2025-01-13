https://ria.ru/20250113/mazut-1993539857.html

В Черном море задействовали железнодорожный состав для вывоза мазута

В Черном море задействовали железнодорожный состав для вывоза мазута - РИА Новости, 13.01.2025

В Черном море задействовали железнодорожный состав для вывоза мазута

Железнодорожный состав задействовали для вывоза мазута, собранного у севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239", сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:05:00+03:00

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2025-01-13T20:05:00+03:00

происшествия

черное море

тамань (станица)

темрюкский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Железнодорожный состав задействовали для вывоза мазута, собранного у севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239", сообщил РИА Новости директор департамента железнодорожного, автотранспорта и спецтехники компании "ОТЭКО" Роман Лупоок. В минувшую пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена дорога протяжённостью более 600 метров. "Весь собранный продукт спецтехникой перегружается в железнодорожные вагоны. Так, в один вагон помещается около 11 самосвалов собранного мазута. Далее этот железнодорожный состав отправится в специализированные предприятия для утилизации мазута", - сказал Лупоок. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250113/mazut-1993488675.html

https://ria.ru/20250112/mazut-1993352506.html

черное море

тамань (станица)

темрюкский район

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происшествия, черное море, тамань (станица), темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе