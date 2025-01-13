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В Анапе завершают вывоз замазученного грунта с пляжей - РИА Новости, 13.01.2025
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15:10 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/mazut-1993478689.html
В Анапе завершают вывоз замазученного грунта с пляжей
В Анапе завершают вывоз замазученного грунта с пляжей - РИА Новости, 13.01.2025
В Анапе завершают вывоз замазученного грунта с пляжей
Специалисты завершают вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы, на побережье переходят к деликатной уборке, просеивая песок на месте, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:10:00+03:00
2025-01-13T15:10:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Специалисты завершают вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы, на побережье переходят к деликатной уборке, просеивая песок на месте, сообщили в оперштабе Кубани. "Завершается вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы… Еще в начале января гора песка с нефтепродуктами в устье реки Можепсин была высотой более 10 метров. Сейчас большую часть грунта уже вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский Анапы. Больше он здесь не накапливается", - говорится в сообщении. Уточняется, что на многих участках уже перешли к деликатной уборке, когда песок просеивают, чтобы отделить от застывших капель мазута. Кроме того, на пляже сокращают количество задействованной техники. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250113/krym-1993462856.html
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происшествия, анапа, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе завершают вывоз замазученного грунта с пляжей

Оперштаб Кубани: специалисты завершают вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута в Анапе
Повторный выброс мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута в Анапе . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Специалисты завершают вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы, на побережье переходят к деликатной уборке, просеивая песок на месте, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"Завершается вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы… Еще в начале января гора песка с нефтепродуктами в устье реки Можепсин была высотой более 10 метров. Сейчас большую часть грунта уже вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский Анапы. Больше он здесь не накапливается", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на многих участках уже перешли к деликатной уборке, когда песок просеивают, чтобы отделить от застывших капель мазута. Кроме того, на пляже сокращают количество задействованной техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияАнапаКерченский проливРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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