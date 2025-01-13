https://ria.ru/20250113/mazut-1993478689.html

В Анапе завершают вывоз замазученного грунта с пляжей

В Анапе завершают вывоз замазученного грунта с пляжей - РИА Новости, 13.01.2025

В Анапе завершают вывоз замазученного грунта с пляжей

Специалисты завершают вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы, на побережье переходят к деликатной уборке, просеивая песок на месте, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:10:00+03:00

2025-01-13T15:10:00+03:00

2025-01-13T15:10:00+03:00

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анапа

керченский пролив

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крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Специалисты завершают вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы, на побережье переходят к деликатной уборке, просеивая песок на месте, сообщили в оперштабе Кубани. "Завершается вывоз замазученного грунта с пляжей Анапы… Еще в начале января гора песка с нефтепродуктами в устье реки Можепсин была высотой более 10 метров. Сейчас большую часть грунта уже вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский Анапы. Больше он здесь не накапливается", - говорится в сообщении. Уточняется, что на многих участках уже перешли к деликатной уборке, когда песок просеивают, чтобы отделить от застывших капель мазута. Кроме того, на пляже сокращают количество задействованной техники. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250113/krym-1993462856.html

https://ria.ru/20250113/mazut-1993470559.html

анапа

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происшествия, анапа, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе