В акватории Черного моря собрали основную часть мазута из "Волгонефти-239"
Оперштаб Кубани: в Черном море собрали основную часть мазута из "Волгонефти-239"
© Вениамин Кондратьев/TelegramУстановка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239"
Установка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Специалисты собрали из акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, сообщили в оперштабе Кубани.
В минувшую пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяжённостью более 600 метров.
"Специалисты Морспасслужбы собирают мазут вдоль береговой линии рядом с кормой танкера "Волгонефть-239". Вручную лопатами в мешки убирают небольшие полосы мазута у самого берега – ранее вытекший из судна нефтепродукт бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы он не расплывался по акватории. Основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги. Сейчас из воды достают оставшиеся фрагменты", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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