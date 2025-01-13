https://ria.ru/20250113/mazut-1993470559.html

В акватории Черного моря собрали основную часть мазута из "Волгонефти-239"

В акватории Черного моря собрали основную часть мазута из "Волгонефти-239" - РИА Новости, 13.01.2025

В акватории Черного моря собрали основную часть мазута из "Волгонефти-239"

Специалисты собрали из акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:12:00+03:00

2025-01-13T14:12:00+03:00

2025-01-13T14:12:00+03:00

россия

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Специалисты собрали из акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, сообщили в оперштабе Кубани. В минувшую пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяжённостью более 600 метров. "Специалисты Морспасслужбы собирают мазут вдоль береговой линии рядом с кормой танкера "Волгонефть-239". Вручную лопатами в мешки убирают небольшие полосы мазута у самого берега – ранее вытекший из судна нефтепродукт бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы он не расплывался по акватории. Основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги. Сейчас из воды достают оставшиеся фрагменты", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250113/anapa-1993415999.html

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россия, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия