https://ria.ru/20250113/mazut-1993435034.html
В Крыму при разливе мазута погибли три дельфина
В Крыму при разливе мазута погибли три дельфина - РИА Новости, 13.01.2025
В Крыму при разливе мазута погибли три дельфина
В Крыму из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе зафиксирована гибель трех дельфинов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:22:00+03:00
2025-01-13T11:22:00+03:00
2025-01-13T11:22:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. В Крыму из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе зафиксирована гибель трех дельфинов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "К сожалению, у нас три дельфина погибло", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". При этом, по его словам, в регионе проводится комплексная работу по спасению морских птиц, испачкавшихся в мазуте. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html
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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Крыму при разливе мазута погибли три дельфина
Аксенов: в Крыму из-за разлива мазута в Керченском проливе погибли три дельфина