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Аксенов допустил выток мазута из танкеров летом - РИА Новости, 13.01.2025
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10:56 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/mazut-1993430733.html
Аксенов допустил выток мазута из танкеров летом
Аксенов допустил выток мазута из танкеров летом - РИА Новости, 13.01.2025
Аксенов допустил выток мазута из танкеров летом
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что значительная часть мазута из потерпевших крушение танкеров может вытечь, если до лета не принять "глобальные решения" по... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:56:00+03:00
2025-01-13T10:56:00+03:00
происшествия
черное море
керченский пролив
россия
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что значительная часть мазута из потерпевших крушение танкеров может вытечь, если до лета не принять "глобальные решения" по их подъему со дна Черного моря. По его словам, в холодную погоду ликвидировать последствия легче, учитывая консистенцию мазута. "Если до лета решения глобальные по подъему не будут приняты, то, конечно, там значительная часть (мазута - ред.) из этих танкеров может также вытечь в течение курортного сезона - и к нам, и в Краснодарский край", - сказал Аксенов в интервью в эфире телеканала "Россия 24". Вместе с тем, глава Крыма выразил уверенность, что сил и средств для быстрой ликвидации последствий ЧС на территории республики достаточно. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250113/mishustin-1993427136.html
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керченский пролив
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происшествия, черное море, керченский пролив, россия, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Керченский пролив, Россия, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Аксенов допустил выток мазута из танкеров летом

Аксенов: мазут из танкеров может вытечь летом, если их не поднять

© Фото : МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : МЧС России по Республике Крым
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья Крыма
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что значительная часть мазута из потерпевших крушение танкеров может вытечь, если до лета не принять "глобальные решения" по их подъему со дна Черного моря.
По его словам, в холодную погоду ликвидировать последствия легче, учитывая консистенцию мазута.
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"Если до лета решения глобальные по подъему не будут приняты, то, конечно, там значительная часть (мазута - ред.) из этих танкеров может также вытечь в течение курортного сезона - и к нам, и в Краснодарский край", - сказал Аксенов в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем, глава Крыма выразил уверенность, что сил и средств для быстрой ликвидации последствий ЧС на территории республики достаточно.
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В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияЧерное мореКерченский проливРоссияСергей Аксенов (политик)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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