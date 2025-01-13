https://ria.ru/20250113/mazut-1993429658.html

Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму

Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025

Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму

Глобальных выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:52:00+03:00

2025-01-13T10:52:00+03:00

2025-01-13T10:52:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глобальных выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Небольшие пятна практически по всему Крыму были замечены. Небольшими объемами. Глобальных пока таких пятен нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250112/gurov-1993387802.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе