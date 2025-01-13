https://ria.ru/20250113/mazut-1993429658.html
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму
Глобальных выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:52:00+03:00
2025-01-13T10:52:00+03:00
2025-01-13T10:52:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828724_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_95cf67a35681108b9275adf47ca69964.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глобальных выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Небольшие пятна практически по всему Крыму были замечены. Небольшими объемами. Глобальных пока таких пятен нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250112/gurov-1993387802.html
керченский пролив
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828724_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2b9f2954301a072a0d1dbac696383978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму
Глава Крыма Аксенов: глобальных выбросов мазута после крушения танкеров нет