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Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
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10:52 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/mazut-1993429658.html
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму
Глобальных выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:52:00+03:00
2025-01-13T10:52:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глобальных выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Небольшие пятна практически по всему Крыму были замечены. Небольшими объемами. Глобальных пока таких пятен нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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керченский пролив
россия
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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Аксенов заявил об отсутствии глобальных выбросов мазута в Крыму

Глава Крыма Аксенов: глобальных выбросов мазута после крушения танкеров нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глобальных выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Крыма нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Небольшие пятна практически по всему Крыму были замечены. Небольшими объемами. Глобальных пока таких пятен нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияКерченский проливРоссияКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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