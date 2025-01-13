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Азовское побережье в ДНР мониторят на наличие мазута, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.01.2025
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10:51 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/mazut-1993429434.html
Азовское побережье в ДНР мониторят на наличие мазута, заявил Пушилин
Азовское побережье в ДНР мониторят на наличие мазута, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.01.2025
Азовское побережье в ДНР мониторят на наличие мазута, заявил Пушилин
Побережье Азовского моря в Донецкой Народной Республике в круглосуточном режиме мониторят на предмет наличия мазута, эти задачи выполняют вместе с сотрудниками... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:51:00+03:00
2025-01-13T10:51:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
азовское море
керченский пролив
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006fd9ed4d29a2bb51675230917eba58.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Побережье Азовского моря в Донецкой Народной Республике в круглосуточном режиме мониторят на предмет наличия мазута, эти задачи выполняют вместе с сотрудниками МЧС и власти муниципалитетов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В круглосуточном режиме продолжаем мониторинг. Этим сейчас озадачены как главы муниципалитетов, так и региональное МЧС. И мы на данный момент можем сказать, что мазута, следов мазута на побережье Азовского моря, на территории ДНР не зафиксировано. Но мы продолжаем держать руку на пульсе, продолжаем уделять особое внимание экологической составляющей Азовской акватории", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250113/mishustin-1993427136.html
https://ria.ru/20250113/krym-1993423183.html
донецкая народная республика
азовское море
керченский пролив
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происшествия, донецкая народная республика, азовское море, керченский пролив, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Азовское море, Керченский пролив, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Азовское побережье в ДНР мониторят на наличие мазута, заявил Пушилин

Пушилин: побережье Азовского моря в ДНР постоянно мониторят на наличие мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Побережье Азовского моря в Донецкой Народной Республике в круглосуточном режиме мониторят на предмет наличия мазута, эти задачи выполняют вместе с сотрудниками МЧС и власти муниципалитетов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В круглосуточном режиме продолжаем мониторинг. Этим сейчас озадачены как главы муниципалитетов, так и региональное МЧС. И мы на данный момент можем сказать, что мазута, следов мазута на побережье Азовского моря, на территории ДНР не зафиксировано. Но мы продолжаем держать руку на пульсе, продолжаем уделять особое внимание экологической составляющей Азовской акватории", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАзовское мореКерченский проливДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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