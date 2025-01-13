https://ria.ru/20250113/matkapital-1993510387.html

Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала

Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 13.01.2025

Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала

Госдума на пленарном заседании 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщила пресс-служба ГД журналистам. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:04:00+03:00

2025-01-13T17:04:00+03:00

2025-01-13T17:06:00+03:00

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Завтра Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о продлении материнского капитала до 2030 года", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241225/matkapital-1733022511.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, общество, материнский капитал, семья