https://ria.ru/20250113/matkapital-1993510387.html
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 13.01.2025
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала
Госдума на пленарном заседании 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщила пресс-служба ГД журналистам. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:04:00+03:00
2025-01-13T17:04:00+03:00
2025-01-13T17:06:00+03:00
госдума рф
общество
материнский капитал
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Завтра Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о продлении материнского капитала до 2030 года", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241225/matkapital-1733022511.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, материнский капитал, семья
Госдума РФ, Общество, Материнский капитал, Семья
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала
ГД 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 г