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Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 13.01.2025
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17:04 13.01.2025 (обновлено: 17:06 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/matkapital-1993510387.html
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 13.01.2025
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала
Госдума на пленарном заседании 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщила пресс-служба ГД журналистам. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:04:00+03:00
2025-01-13T17:06:00+03:00
госдума рф
общество
материнский капитал
семья
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Завтра Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о продлении материнского капитала до 2030 года", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241225/matkapital-1733022511.html
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госдума рф, общество, материнский капитал, семья
Госдума РФ, Общество, Материнский капитал, Семья
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала

ГД 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 г

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
"Завтра Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о продлении материнского капитала до 2030 года", - рассказали в пресс-службе.
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Госдума РФОбществоМатеринский капиталСемья
 
 
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