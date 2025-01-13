https://ria.ru/20250113/liviya-1993401830.html
Ливийский министр рассказал, что мешает сформировать правительство в стране
Ливийский министр рассказал, что мешает сформировать правительство в стране - РИА Новости, 13.01.2025
Ливийский министр рассказал, что мешает сформировать правительство в стране
Отношение международного сообщества к ливийскому кризису при отсутствии общего согласия по его разрешению между мировыми державами препятствует формированию... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:46:00+03:00
2025-01-13T03:46:00+03:00
2025-01-13T03:47:00+03:00
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БЕНГАЗИ, 13 янв - РИА Новости. Отношение международного сообщества к ливийскому кризису при отсутствии общего согласия по его разрешению между мировыми державами препятствует формированию единого правительства в Ливии и политическому урегулированию в целом, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций при правительстве в Бенгази Али Саиди. "Взаимодействие международного сообщества с кризисом в Ливии можно охарактеризовать как разрушительное, есть существенные разногласия между великими державами по Ливии… А также в связи с отсутствием согласия внутри самого Высшего государственного совета Ливии (ВГС) я вижу, что картина далека от достижения какого-либо соглашения между двумя советами (ВГС и заседающим на востоке страны парламентом - ред.) по формированию нового правительства", - сказал Саиди. ВГС выполняет консультативные функции и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Агила Салех. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20241019/livija-1978896390.html
https://ria.ru/20240917/liviya-1973086266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, бенгази, триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Бенгази, Триполи, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Ливийский министр рассказал, что мешает сформировать правительство в стране
Саиди: разногласия между державами мешают формированию правительства Ливии
БЕНГАЗИ, 13 янв - РИА Новости. Отношение международного сообщества к ливийскому кризису при отсутствии общего согласия по его разрешению между мировыми державами препятствует формированию единого правительства в Ливии и политическому урегулированию в целом, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций при правительстве в Бенгази Али Саиди.
"Взаимодействие международного сообщества с кризисом в Ливии можно охарактеризовать как разрушительное, есть существенные разногласия между великими державами по Ливии… А также в связи с отсутствием согласия внутри самого Высшего государственного совета Ливии (ВГС) я вижу, что картина далека от достижения какого-либо соглашения между двумя советами (ВГС и заседающим на востоке страны парламентом - ред.) по формированию нового правительства", - сказал Саиди.
ВГС выполняет консультативные функции и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Агила Салех.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.