Ливийский министр назвал фактор, который мешает урегулированию кризиса
Саиди: отсутствие спецпредставителя ООН в Ливии мешает урегулированию кризиса
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 13 янв - РИА Новости. Отсутствие официального специального представителя генерального секретаря ООН в Ливии препятствует достижению какого-либо прогресса в поиске выхода из политического тупика и урегулировании ливийского кризиса, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций при правительстве в Бенгази Али Саиди.
"Мы совершенно четко понимаем, что миссия ООН в Ливии не завершена, у нее нет полноценного руководства, и с момента прибытия госпожи Хури (исполняющая обязанности спецпредставителя генсекретаря ООН в Ливии Стефани Хури) до сегодняшнего дня ей не удалось добиться какого-либо заметного прогресса из-за отсутствия этого официального статуса специального посланника. Назначение спецпредставителя может способствовать составлению четкой дорожной карты для выхода из политического тупика в Ливии", - сказал Саиди, комментируя заявление Стефани Хури о новом плане по преодолению текущего политического застоя в стране.
По мнению ливийского министра, действия ООН похожи на стремление затянуть кризис в стране вместо того, чтобы найти возможности для его разрешения.
Хури получила пост временного спецпредставителя осенью 2022 года, после отставки с поста специального представителя генерального секретаря ООН в Ливии сенегальского политика Абдулая Батили. В середине декабря против инициативы Хури, озвученной 14 декабря в СБ ООН, выступил ливийский парламент, базирующийся в Бенгази. Парламентарии назвали инициативу спецпредставителя ООН вмешательством во внутренние дела Ливии и безответственным шагом в плане поиска выхода из политического кризиса.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
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