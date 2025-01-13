https://ria.ru/20250113/livija-1993406078.html

Ливийский министр назвал фактор, который мешает урегулированию кризиса

Ливийский министр назвал фактор, который мешает урегулированию кризиса - РИА Новости, 13.01.2025

Ливийский министр назвал фактор, который мешает урегулированию кризиса

Отсутствие официального специального представителя генерального секретаря ООН в Ливии препятствует достижению какого-либо прогресса в поиске выхода из... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:40:00+03:00

2025-01-13T05:40:00+03:00

2025-01-13T05:41:00+03:00

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БЕНГАЗИ, 13 янв - РИА Новости. Отсутствие официального специального представителя генерального секретаря ООН в Ливии препятствует достижению какого-либо прогресса в поиске выхода из политического тупика и урегулировании ливийского кризиса, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций при правительстве в Бенгази Али Саиди. "Мы совершенно четко понимаем, что миссия ООН в Ливии не завершена, у нее нет полноценного руководства, и с момента прибытия госпожи Хури (исполняющая обязанности спецпредставителя генсекретаря ООН в Ливии Стефани Хури) до сегодняшнего дня ей не удалось добиться какого-либо заметного прогресса из-за отсутствия этого официального статуса специального посланника. Назначение спецпредставителя может способствовать составлению четкой дорожной карты для выхода из политического тупика в Ливии", - сказал Саиди, комментируя заявление Стефани Хури о новом плане по преодолению текущего политического застоя в стране. По мнению ливийского министра, действия ООН похожи на стремление затянуть кризис в стране вместо того, чтобы найти возможности для его разрешения. Хури получила пост временного спецпредставителя осенью 2022 года, после отставки с поста специального представителя генерального секретаря ООН в Ливии сенегальского политика Абдулая Батили. В середине декабря против инициативы Хури, озвученной 14 декабря в СБ ООН, выступил ливийский парламент, базирующийся в Бенгази. Парламентарии назвали инициативу спецпредставителя ООН вмешательством во внутренние дела Ливии и безответственным шагом в плане поиска выхода из политического кризиса. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями заседающим на востоке страны парламентом (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20250113/liviya-1993401830.html

https://ria.ru/20240310/liviya-1932108658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, бенгази, триполи, оон