https://ria.ru/20250113/led-1993519836.html

В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед

В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед - РИА Новости, 13.01.2025

В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед

Прохожий спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика в городе Старая Русса Новгородской области, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:48:00+03:00

2025-01-13T17:48:00+03:00

2025-01-13T18:11:00+03:00

хорошие новости

происшествия

новгородская область

старая русса

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Прохожий спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика в городе Старая Русса Новгородской области, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Ефимова. Она уточнила, что в понедельник мальчик во время игры в мяч выбежал на тонкий лёд, после чего оказался в ледяной воде. Ребенок начал тонуть. "В это время мимо шел мужчина, который среагировал на происшествие. Он поспешил на помощь и вытащил мальчика из воды", - рассказала Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она уточнила, что замерзшему ребенку вызвали скорую помощь. Сейчас мальчику ничего не угрожает. Ефимова напомнила, что из-за перепадов температуры воздуха структура ледяного покрытия на водоёмах неоднородна, поэтому находиться на нем опасно. Выход на лед в Новгородской области официально запрещен.

https://ria.ru/20250106/kareliya-1992689044.html

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происшествия, новгородская область, старая русса