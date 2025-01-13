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В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед - РИА Новости, 13.01.2025
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Хорошие новости
 
17:48 13.01.2025 (обновлено: 18:11 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/led-1993519836.html
В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед
В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед - РИА Новости, 13.01.2025
В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед
Прохожий спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика в городе Старая Русса Новгородской области, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:48:00+03:00
2025-01-13T18:11:00+03:00
хорошие новости
происшествия
новгородская область
старая русса
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Прохожий спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика в городе Старая Русса Новгородской области, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Ефимова. Она уточнила, что в понедельник мальчик во время игры в мяч выбежал на тонкий лёд, после чего оказался в ледяной воде. Ребенок начал тонуть. "В это время мимо шел мужчина, который среагировал на происшествие. Он поспешил на помощь и вытащил мальчика из воды", - рассказала Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она уточнила, что замерзшему ребенку вызвали скорую помощь. Сейчас мальчику ничего не угрожает. Ефимова напомнила, что из-за перепадов температуры воздуха структура ледяного покрытия на водоёмах неоднородна, поэтому находиться на нем опасно. Выход на лед в Новгородской области официально запрещен.
https://ria.ru/20250106/kareliya-1992689044.html
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происшествия, новгородская область, старая русса
Хорошие новости, Происшествия, Новгородская область, Старая Русса
В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед

В Новгородской области мужчина спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Прохожий спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика в городе Старая Русса Новгородской области, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Ефимова.
Она уточнила, что в понедельник мальчик во время игры в мяч выбежал на тонкий лёд, после чего оказался в ледяной воде. Ребенок начал тонуть.
"В это время мимо шел мужчина, который среагировал на происшествие. Он поспешил на помощь и вытащил мальчика из воды", - рассказала Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она уточнила, что замерзшему ребенку вызвали скорую помощь. Сейчас мальчику ничего не угрожает.
Ефимова напомнила, что из-за перепадов температуры воздуха структура ледяного покрытия на водоёмах неоднородна, поэтому находиться на нем опасно. Выход на лед в Новгородской области официально запрещен.
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Хорошие новостиПроисшествияНовгородская областьСтарая Русса
 
 
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