https://ria.ru/20250113/led-1993519836.html
В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед
В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед - РИА Новости, 13.01.2025
В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед
Прохожий спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика в городе Старая Русса Новгородской области, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:48:00+03:00
2025-01-13T17:48:00+03:00
2025-01-13T18:11:00+03:00
хорошие новости
происшествия
новгородская область
старая русса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Прохожий спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика в городе Старая Русса Новгородской области, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Ефимова. Она уточнила, что в понедельник мальчик во время игры в мяч выбежал на тонкий лёд, после чего оказался в ледяной воде. Ребенок начал тонуть. "В это время мимо шел мужчина, который среагировал на происшествие. Он поспешил на помощь и вытащил мальчика из воды", - рассказала Ефимова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она уточнила, что замерзшему ребенку вызвали скорую помощь. Сейчас мальчику ничего не угрожает. Ефимова напомнила, что из-за перепадов температуры воздуха структура ледяного покрытия на водоёмах неоднородна, поэтому находиться на нем опасно. Выход на лед в Новгородской области официально запрещен.
https://ria.ru/20250106/kareliya-1992689044.html
новгородская область
старая русса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, старая русса
Хорошие новости, Происшествия, Новгородская область, Старая Русса
В Новгородской области мужчина спас ребенка, провалившегося под лед
В Новгородской области мужчина спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика