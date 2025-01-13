https://ria.ru/20250113/kuban-1993555888.html

С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта

С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 13.01.2025

С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта

Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 161 тысячи тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил руководитель пресс-службы... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T23:42:00+03:00

2025-01-13T23:42:00+03:00

2025-01-13T23:42:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 161 тысячи тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев. "Силами МЧС России, представителями муниципалитетов, а также добровольцами с пляжной территории собрано и вывезено более 161 тысячи тонн загрязненного песка и грунта", - сказал Субочев на опубликованном оперштабом видеообращении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.в

https://ria.ru/20250113/mazut-1993435034.html

https://ria.ru/20250113/mishustin-1993433086.html

россия

краснодарский край

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

происшествия, россия, краснодарский край, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе