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С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 13.01.2025
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23:42 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/kuban-1993555888.html
С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта
С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 13.01.2025
С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта
Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 161 тысячи тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил руководитель пресс-службы... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:42:00+03:00
2025-01-13T23:42:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 161 тысячи тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев. "Силами МЧС России, представителями муниципалитетов, а также добровольцами с пляжной территории собрано и вывезено более 161 тысячи тонн загрязненного песка и грунта", - сказал Субочев на опубликованном оперштабом видеообращении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.в
https://ria.ru/20250113/mazut-1993435034.html
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С побережья Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного грунта

МЧС: с пляжей Кубани вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта

© Фото : МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : МЧС России по Республике Крым
Сотрудники МЧС на месте загрязнения нефтепродуктами побережья
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли более 161 тысячи тонн загрязнённого грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.
"Силами МЧС России, представителями муниципалитетов, а также добровольцами с пляжной территории собрано и вывезено более 161 тысячи тонн загрязненного песка и грунта", - сказал Субочев на опубликованном оперштабом видеообращении.
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На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.в
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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