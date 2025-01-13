Рейтинг@Mail.ru
Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 13.01.2025 (обновлено: 04:08 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kuban-1993397061.html
Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами
Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами - РИА Новости, 13.01.2025
Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами
Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин рассказал РИА Новости, что нецензурная лексика в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T01:12:00+03:00
2025-01-13T04:08:00+03:00
общество
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990609318_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_89e76f485324581f363c7a8b2af67c3f.jpg
КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин рассказал РИА Новости, что нецензурная лексика в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц в Анапе, была вызвана эмоциями. Ранее в сети появилось видео, где Урайкин, употребляя нецензурную лексику, обращается якобы к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута после того, как появились сообщения, что их ночью выгоняют из помещения. Кроме того, Урайкин на видео говорил, что ситуация доводит "до инфаркта", а также упомянул, что он "летел" к ним на скорости 180 километров в час. Чиновник также упрекнул людей в спекуляции, которая создает панику в стране. Как рассказал Урайкин, речь шла не о закрытии центра, а о переезде волонтеров и пострадавших птиц в более комфортное помещение. А на видео он беседует не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили это сделать ночью. При этом инцидент совпал с запуском городской системы оповещения 11 января из-за работы ПВО. Тогда власти попросили жителей не выходить на улицу. "Сама обстановка была накаленная в городе с точки зрения беспилотников, их отражали, а волонтеры пишут, что их выгоняют. Я координирую волонтеров и выходит в пабликах, что они на улице. Как я должен был поступить? Лежать, спать - нет. Ну, а то, что "матюкнулся", эмоции уже переполняют. Задача была одна - прекратить этот беспредел. Как утверждают координаторы, они хотели по ночи переехать. Это люди, которые сами там не работают, но называют себя среди ребят координаторами. Я прекратил переезд, успокоил людей, волонтеров в первую очередь", - сказал Урайкин, отметив, что, произнося слова про скорость в 180 километров в час, он, конечно, утрировал. По его словам, переезд добровольцев продолжился "спокойно" уже на следующий день, и если раньше они занимались спасением птиц в помещении 40 "квадратов", где не было окон и вытяжек, то теперь они переехали в оборудованное помещение порядка 200 "квадратов". "Я нахожусь в Анапе с 16 числа - все эти дни, со всеми вместе работаю и на лопате, и на мешках. Я всю жизнь сам был волонтером и пришел на эту должность за счет того, что, когда была пандемия, организовывал питание для людей. Мое направление работы – это поддержка волонтёрского движения в стране", - добавил Урайкин.
https://ria.ru/20241224/mazut-1991110425.html
https://ria.ru/20250112/gurov-1993387802.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990609318_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b6b910234eb0536cc123e8d397951f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе
Общество, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами

Кубанский чиновник Урайкин объяснил эмоциями скандал с волонтерами в Анапе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин рассказал РИА Новости, что нецензурная лексика в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц в Анапе, была вызвана эмоциями.
Ранее в сети появилось видео, где Урайкин, употребляя нецензурную лексику, обращается якобы к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута после того, как появились сообщения, что их ночью выгоняют из помещения. Кроме того, Урайкин на видео говорил, что ситуация доводит "до инфаркта", а также упомянул, что он "летел" к ним на скорости 180 километров в час. Чиновник также упрекнул людей в спекуляции, которая создает панику в стране.
Мазут, собранный в мешки волонтерами - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Оперштаб объяснил закопанные в анапском поселке мешки с мазутом
24 декабря 2024, 22:10
Как рассказал Урайкин, речь шла не о закрытии центра, а о переезде волонтеров и пострадавших птиц в более комфортное помещение. А на видео он беседует не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили это сделать ночью. При этом инцидент совпал с запуском городской системы оповещения 11 января из-за работы ПВО. Тогда власти попросили жителей не выходить на улицу.
"Сама обстановка была накаленная в городе с точки зрения беспилотников, их отражали, а волонтеры пишут, что их выгоняют. Я координирую волонтеров и выходит в пабликах, что они на улице. Как я должен был поступить? Лежать, спать - нет. Ну, а то, что "матюкнулся", эмоции уже переполняют. Задача была одна - прекратить этот беспредел. Как утверждают координаторы, они хотели по ночи переехать. Это люди, которые сами там не работают, но называют себя среди ребят координаторами. Я прекратил переезд, успокоил людей, волонтеров в первую очередь", - сказал Урайкин, отметив, что, произнося слова про скорость в 180 километров в час, он, конечно, утрировал.
По его словам, переезд добровольцев продолжился "спокойно" уже на следующий день, и если раньше они занимались спасением птиц в помещении 40 "квадратов", где не было окон и вытяжек, то теперь они переехали в оборудованное помещение порядка 200 "квадратов".
"Я нахожусь в Анапе с 16 числа - все эти дни, со всеми вместе работаю и на лопате, и на мешках. Я всю жизнь сам был волонтером и пришел на эту должность за счет того, что, когда была пандемия, организовывал питание для людей. Мое направление работы – это поддержка волонтёрского движения в стране", - добавил Урайкин.
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров
Вчера, 22:39
 
ОбществоАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала