https://ria.ru/20250113/kuban-1993397061.html

Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами

Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами - РИА Новости, 13.01.2025

Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами

Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин рассказал РИА Новости, что нецензурная лексика в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц РИА Новости, 13.01.2025

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общество

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин рассказал РИА Новости, что нецензурная лексика в общении с людьми в центре для волонтеров, спасающих птиц в Анапе, была вызвана эмоциями. Ранее в сети появилось видео, где Урайкин, употребляя нецензурную лексику, обращается якобы к волонтерам реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута после того, как появились сообщения, что их ночью выгоняют из помещения. Кроме того, Урайкин на видео говорил, что ситуация доводит "до инфаркта", а также упомянул, что он "летел" к ним на скорости 180 километров в час. Чиновник также упрекнул людей в спекуляции, которая создает панику в стране. Как рассказал Урайкин, речь шла не о закрытии центра, а о переезде волонтеров и пострадавших птиц в более комфортное помещение. А на видео он беседует не с добровольцами, а с их координаторами, которые решили это сделать ночью. При этом инцидент совпал с запуском городской системы оповещения 11 января из-за работы ПВО. Тогда власти попросили жителей не выходить на улицу. "Сама обстановка была накаленная в городе с точки зрения беспилотников, их отражали, а волонтеры пишут, что их выгоняют. Я координирую волонтеров и выходит в пабликах, что они на улице. Как я должен был поступить? Лежать, спать - нет. Ну, а то, что "матюкнулся", эмоции уже переполняют. Задача была одна - прекратить этот беспредел. Как утверждают координаторы, они хотели по ночи переехать. Это люди, которые сами там не работают, но называют себя среди ребят координаторами. Я прекратил переезд, успокоил людей, волонтеров в первую очередь", - сказал Урайкин, отметив, что, произнося слова про скорость в 180 километров в час, он, конечно, утрировал. По его словам, переезд добровольцев продолжился "спокойно" уже на следующий день, и если раньше они занимались спасением птиц в помещении 40 "квадратов", где не было окон и вытяжек, то теперь они переехали в оборудованное помещение порядка 200 "квадратов". "Я нахожусь в Анапе с 16 числа - все эти дни, со всеми вместе работаю и на лопате, и на мешках. Я всю жизнь сам был волонтером и пришел на эту должность за счет того, что, когда была пандемия, организовывал питание для людей. Мое направление работы – это поддержка волонтёрского движения в стране", - добавил Урайкин.

https://ria.ru/20241224/mazut-1991110425.html

https://ria.ru/20250112/gurov-1993387802.html

анапа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе