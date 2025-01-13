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В Крыму перекрыли движение транспорта через АПП "Джанкой"
В Крыму перекрыли движение транспорта через АПП "Джанкой" - РИА Новости, 13.01.2025
В Крыму перекрыли движение транспорта через АПП "Джанкой"
Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:11:00+03:00
2025-01-13T21:11:00+03:00
2025-01-13T21:48:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска, который находится на границе между Херсонской областью и Крымом."Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении.При этом также опубликован алгоритм действий при сигнале тревоги.В районе пункта пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области и Крыма проходит Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
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Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Общество
В Крыму перекрыли движение транспорта через АПП "Джанкой"
Инфоцентр: движение через АПП "Джанкой" на севере Крыма временно перекрыли