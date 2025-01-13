https://ria.ru/20250113/krym-1993546010.html

В Крыму перекрыли движение транспорта через АПП "Джанкой"

В Крыму перекрыли движение транспорта через АПП "Джанкой" - РИА Новости, 13.01.2025

В Крыму перекрыли движение транспорта через АПП "Джанкой"

Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте... РИА Новости, 13.01.2025

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республика крым

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска, который находится на границе между Херсонской областью и Крымом."Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении.При этом также опубликован алгоритм действий при сигнале тревоги.В районе пункта пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области и Крыма проходит Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250113/most-1993542873.html

республика крым

херсонская область

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республика крым, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, общество