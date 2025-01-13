Техническую дорогу проложили к корме танкера, где произошёл разлив мазута
К корме танкера "Волгонефть-239", где произошла утечка мазута, проложили дорогу
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Специалисты закончили прокладку технической дороги к кормовой части танкера "Волгонефть-239", откуда произошла утечка мазута в районе порта Тамань, сообщили в понедельник в оперштабе Кубани.
В минувшую пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута начали возводить щебневую дорогу.
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"Завершили прокладку технической дороги к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия. Проезд вдоль берега под обрывом проложили менее чем за трое суток с момента, как был зафиксирован выброс мазута с севшей на мель части судна. Всего сделали более 600 метров дороги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас гусеничный экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера для того, чтобы уплотнить участок, где будут работать самосвалы и другая инженерная техника.
Специалисты также установили полипропиленовые сети на границах будущей специальной площадки, чтобы уже с нее собирать мазут из воды и загружать его в самосвалы для вывоза на утилизацию. Сети также удерживают мазут.
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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.