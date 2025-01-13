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Техническую дорогу проложили к корме танкера, где произошёл разлив мазута - РИА Новости, 13.01.2025
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13:35 13.01.2025 (обновлено: 13:46 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/krym-1993462856.html
Техническую дорогу проложили к корме танкера, где произошёл разлив мазута
Техническую дорогу проложили к корме танкера, где произошёл разлив мазута - РИА Новости, 13.01.2025
Техническую дорогу проложили к корме танкера, где произошёл разлив мазута
Специалисты закончили прокладку технической дороги к кормовой части танкера "Волгонефть-239", откуда произошла утечка мазута в районе порта Тамань, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:35:00+03:00
2025-01-13T13:46:00+03:00
россия
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Специалисты закончили прокладку технической дороги к кормовой части танкера "Волгонефть-239", откуда произошла утечка мазута в районе порта Тамань, сообщили в понедельник в оперштабе Кубани.В минувшую пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута начали возводить щебневую дорогу."Завершили прокладку технической дороги к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия. Проезд вдоль берега под обрывом проложили менее чем за трое суток с момента, как был зафиксирован выброс мазута с севшей на мель части судна. Всего сделали более 600 метров дороги", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас гусеничный экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера для того, чтобы уплотнить участок, где будут работать самосвалы и другая инженерная техника.Специалисты также установили полипропиленовые сети на границах будущей специальной площадки, чтобы уже с нее собирать мазут из воды и загружать его в самосвалы для вывоза на утилизацию. Сети также удерживают мазут.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250112/kuban-1993349516.html
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россия
тамань (станица)
темрюкский район
керченский пролив
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россия, происшествия, тамань (станица), темрюкский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Техническую дорогу проложили к корме танкера, где произошёл разлив мазута

К корме танкера "Волгонефть-239", где произошла утечка мазута, проложили дорогу

© МЧС России/TelegramТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© МЧС России/Telegram
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Специалисты закончили прокладку технической дороги к кормовой части танкера "Волгонефть-239", откуда произошла утечка мазута в районе порта Тамань, сообщили в понедельник в оперштабе Кубани.
В минувшую пятницу власти заявили об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута начали возводить щебневую дорогу.
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"Завершили прокладку технической дороги к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия. Проезд вдоль берега под обрывом проложили менее чем за трое суток с момента, как был зафиксирован выброс мазута с севшей на мель части судна. Всего сделали более 600 метров дороги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас гусеничный экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера для того, чтобы уплотнить участок, где будут работать самосвалы и другая инженерная техника.
Специалисты также установили полипропиленовые сети на границах будущей специальной площадки, чтобы уже с нее собирать мазут из воды и загружать его в самосвалы для вывоза на утилизацию. Сети также удерживают мазут.
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На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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РоссияПроисшествияТамань (станица)Темрюкский районКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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