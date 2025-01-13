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Сенатор призвала Трампа учитывать позицию России по Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
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13:35 13.01.2025 (обновлено: 15:23 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/krym-1993462666.html
Сенатор призвала Трампа учитывать позицию России по Крыму
Сенатор призвала Трампа учитывать позицию России по Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
Сенатор призвала Трампа учитывать позицию России по Крыму
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева призвала избранного президента США Дональда Трампа при поиске путей урегулирования украинского конфликта учитывать... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:35:00+03:00
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева призвала избранного президента США Дональда Трампа при поиске путей урегулирования украинского конфликта учитывать позицию России по Крыму и четырем новым российским субъектам. Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC заявил, что избранный президент США считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры. "Независимо от позиции США, есть государственная граница Российской Федерации. Крым и четыре субъекта, которые по Конституции являются неотъемлемой частью российского государства, - это константа, совершенно незыблемая позиция, из которой должны исходить все участники международного процесса при решении будущей судьбы Украины", - сказала Алтабаева РИА Новости, комментируя заявление советника Трампа. По ее словам, интересы России по защите ее безопасности и суверенитета являются обязательным условием для начала каких-либо переговоров по украинскому вопросу. "Пока на Западе не придет по этому поводу четкое осознание, какие-либо договоренности просто невозможны. Но я уверена, что реальность заставит считаться с позицией сильного, мощного и суверенного российского государства", - сказала сенатор. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250112/tramp-1993385737.html
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россия, украина, севастополь, дональд трамп, екатерина алтабаева, владимир путин, оон
Россия, Украина, Севастополь, Дональд Трамп, Екатерина Алтабаева, Владимир Путин, ООН
Сенатор призвала Трампа учитывать позицию России по Крыму

Сенатор Алтабаева призвала Трампа учитывать позицию России по Крыму

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева призвала избранного президента США Дональда Трампа при поиске путей урегулирования украинского конфликта учитывать позицию России по Крыму и четырем новым российским субъектам.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC заявил, что избранный президент США считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры.
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"Независимо от позиции США, есть государственная граница Российской Федерации. Крым и четыре субъекта, которые по Конституции являются неотъемлемой частью российского государства, - это константа, совершенно незыблемая позиция, из которой должны исходить все участники международного процесса при решении будущей судьбы Украины", - сказала Алтабаева РИА Новости, комментируя заявление советника Трампа.
По ее словам, интересы России по защите ее безопасности и суверенитета являются обязательным условием для начала каких-либо переговоров по украинскому вопросу.
"Пока на Западе не придет по этому поводу четкое осознание, какие-либо договоренности просто невозможны. Но я уверена, что реальность заставит считаться с позицией сильного, мощного и суверенного российского государства", - сказала сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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РоссияУкраинаСевастопольДональд ТрампЕкатерина АлтабаеваВладимир ПутинООН
 
 
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