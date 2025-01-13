Сенатор призвала Трампа учитывать позицию России по Крыму
Сенатор Алтабаева призвала Трампа учитывать позицию России по Крыму
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева призвала избранного президента США Дональда Трампа при поиске путей урегулирования украинского конфликта учитывать позицию России по Крыму и четырем новым российским субъектам.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC заявил, что избранный президент США считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры.
В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей
12 января, 21:43
"Независимо от позиции США, есть государственная граница Российской Федерации. Крым и четыре субъекта, которые по Конституции являются неотъемлемой частью российского государства, - это константа, совершенно незыблемая позиция, из которой должны исходить все участники международного процесса при решении будущей судьбы Украины", - сказала Алтабаева РИА Новости, комментируя заявление советника Трампа.
По ее словам, интересы России по защите ее безопасности и суверенитета являются обязательным условием для начала каких-либо переговоров по украинскому вопросу.
"Пока на Западе не придет по этому поводу четкое осознание, какие-либо договоренности просто невозможны. Но я уверена, что реальность заставит считаться с позицией сильного, мощного и суверенного российского государства", - сказала сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.