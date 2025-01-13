https://ria.ru/20250113/krym-1993427569.html
Аксенов надеется устранить последствия ЧП с танкерами до курортного сезона
Аксенов надеется устранить последствия ЧП с танкерами до курортного сезона - РИА Новости, 13.01.2025
Аксенов надеется устранить последствия ЧП с танкерами до курортного сезона
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что устранить все последствия крушения танкеров в Керченском проливе удастся до начала курортного сезона. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:47:00+03:00
2025-01-13T10:47:00+03:00
2025-01-13T10:47:00+03:00
республика крым
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
россия
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993124856_0:48:923:567_1920x0_80_0_0_9d0a5ff328f5bfa841f5c3f6122dea26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что устранить все последствия крушения танкеров в Керченском проливе удастся до начала курортного сезона."Надеемся, что мы до курортного сезона полностью все последствия данного ЧС устраним без исключения", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250113/mishustin-1993427136.html
https://ria.ru/20250113/mishustin-1993424770.html
республика крым
керченский пролив
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993124856_135:0:1040:679_1920x0_80_0_0_7600de8dbde96d71f2e25c383758130e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, россия, краснодарский край, происшествия
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Происшествия
Аксенов надеется устранить последствия ЧП с танкерами до курортного сезона
Аксенов надеется на устранение последствий ЧП с танкерами до курортного сезона