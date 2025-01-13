https://ria.ru/20250113/krym-1993423183.html

Глава Крыма поручил ликвидировать выбросы мазута на берег за сутки

Глава Крыма поручил ликвидировать выбросы мазута на берег за сутки - РИА Новости, 13.01.2025

Глава Крыма поручил ликвидировать выбросы мазута на берег за сутки

Глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу при обнаружении на побережье выбросов пятен мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, ликвидировать их в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:11:00+03:00

2025-01-13T10:11:00+03:00

2025-01-13T10:11:00+03:00

происшествия

керченский пролив

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу при обнаружении на побережье выбросов пятен мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, ликвидировать их в течение суток. "Весь берег поделен, закреплены ответственные за чистоту территорий. С 7 утра начинается обход полностью всей пляжной территории в Республике Крым. При обнаружении пятен мазута в течение суток, глобальная всегда задача - ликвидировать последствия, обнаруженные на утро", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Кроме того, по его словам, при хорошей погоде также проводится сбор сетями мазута на воде, чтобы не допустить выброса на берег. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html

https://ria.ru/20250112/gurov-1993387802.html

керченский пролив

республика крым

россия

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происшествия, керченский пролив, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе