https://ria.ru/20250113/kreml-1993525355.html

В Кремле прокомментировали попытку Киева атаковать станцию "Русская"

В Кремле прокомментировали попытку Киева атаковать станцию "Русская" - РИА Новости, 13.01.2025

В Кремле прокомментировали попытку Киева атаковать станцию "Русская"

Попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае — продолжение линии энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:15:00+03:00

2025-01-13T18:15:00+03:00

2025-01-13T18:59:00+03:00

краснодарский край

россия

анапа

дмитрий песков

сергей лавров

хакан фидан

газпром

турецкий поток

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае — продолжение линии энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно", — сказал он.По словам представителя Кремля, это новое звено в цепи действий по взрывам, их организации и диверсий на "Северном потоке", представляющее опасность для потребителей в Европе."Это остановка транзита газа, компрессорных станций в Судже и так далее и тому подобное. <...> Бенефициарами являются США, которые значительно, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам", — отметил Песков. Он напомнил, что накануне эту тему обсуждали глава МИД Сергей Лавров, его турецкий коллега Хакан Фидан, а также руководитель "Газпрома" Алексей Миллер со своим визави в турецкой компании Botas.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.

https://ria.ru/20250113/potok-1993487973.html

https://ria.ru/20250113/ek-1993475814.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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анапа

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краснодарский край, россия, анапа, дмитрий песков, сергей лавров, хакан фидан, газпром, турецкий поток, северный поток, вооруженные силы украины, происшествия