https://ria.ru/20250113/kreml-1993525355.html
В Кремле прокомментировали попытку Киева атаковать станцию "Русская"
В Кремле прокомментировали попытку Киева атаковать станцию "Русская" - РИА Новости, 13.01.2025
В Кремле прокомментировали попытку Киева атаковать станцию "Русская"
Попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае — продолжение линии энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:15:00+03:00
2025-01-13T18:15:00+03:00
2025-01-13T18:59:00+03:00
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газпром
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае — продолжение линии энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно", — сказал он.По словам представителя Кремля, это новое звено в цепи действий по взрывам, их организации и диверсий на "Северном потоке", представляющее опасность для потребителей в Европе."Это остановка транзита газа, компрессорных станций в Судже и так далее и тому подобное. <...> Бенефициарами являются США, которые значительно, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам", — отметил Песков. Он напомнил, что накануне эту тему обсуждали глава МИД Сергей Лавров, его турецкий коллега Хакан Фидан, а также руководитель "Газпрома" Алексей Миллер со своим визави в турецкой компании Botas.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
https://ria.ru/20250113/potok-1993487973.html
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краснодарский край, россия, анапа, дмитрий песков, сергей лавров, хакан фидан, газпром, турецкий поток, северный поток, вооруженные силы украины, происшествия
Краснодарский край, Россия, Анапа, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Газпром, Турецкий поток, Северный поток, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Кремле прокомментировали попытку Киева атаковать станцию "Русская"
Песков назвал попытку Киева атаковать КС "Русская" продолжением энерготерроризма
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае — продолжение линии энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно", — сказал он.
По словам представителя Кремля, это новое звено в цепи действий по взрывам, их организации и диверсий на "Северном потоке", представляющее опасность для потребителей в Европе.
"Это остановка транзита газа, компрессорных станций в Судже и так далее и тому подобное. <...> Бенефициарами являются США
, которые значительно, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам", — отметил Песков.
Он напомнил, что накануне эту тему обсуждали глава МИД Сергей Лавров
, его турецкий коллега Хакан Фидан, а также руководитель "Газпрома
" Алексей Миллер со своим визави в турецкой компании Botas.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.
Сотрудники "Газпрома
" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.