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Песков объяснил, почему Григорьеву так быстро присвоили звание Героя России - РИА Новости, 13.01.2025
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12:53 13.01.2025 (обновлено: 12:58 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kreml-1993454688.html
Песков объяснил, почему Григорьеву так быстро присвоили звание Героя России
Песков объяснил, почему Григорьеву так быстро присвоили звание Героя России - РИА Новости, 13.01.2025
Песков объяснил, почему Григорьеву так быстро присвоили звание Героя России
Присвоение звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему украинского военного в рукопашном бою, произошло быстро, поскольку после его... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:53:00+03:00
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россия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Присвоение звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему украинского военного в рукопашном бою, произошло быстро, поскольку после его представления к награде президент РФ Владимир Путин принял соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Быстро… Есть определенный порядок, он (Григорьев - ред.) был представлен к награде, президент принял такое решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как вышло, что награда была назначена так быстро после совершения подвига. В субботу 11 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Российский штурмовик вступил в рукопашный бой с украинским военным и победил, это было запечатлено на камеру бойца ВСУ. На кадрах от лица украинского военного показаны последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков объяснил, почему Григорьеву так быстро присвоили звание Героя России

Песков: присвоение Героя России Григорьеву произошло быстро по указу Путина

© Фото : Айсен Николаев/ВконтактеЯкутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Айсен Николаев/Вконтакте
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Присвоение звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему украинского военного в рукопашном бою, произошло быстро, поскольку после его представления к награде президент РФ Владимир Путин принял соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Быстро… Есть определенный порядок, он (Григорьев - ред.) был представлен к награде, президент принял такое решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как вышло, что награда была назначена так быстро после совершения подвига.
В субботу 11 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Российский штурмовик вступил в рукопашный бой с украинским военным и победил, это было запечатлено на камеру бойца ВСУ.
На кадрах от лица украинского военного показаны последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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