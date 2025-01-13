https://ria.ru/20250113/kreml-1993454688.html

Песков объяснил, почему Григорьеву так быстро присвоили звание Героя России

Песков объяснил, почему Григорьеву так быстро присвоили звание Героя России - РИА Новости, 13.01.2025

Песков объяснил, почему Григорьеву так быстро присвоили звание Героя России

Присвоение звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему украинского военного в рукопашном бою, произошло быстро, поскольку после его... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:53:00+03:00

2025-01-13T12:53:00+03:00

2025-01-13T12:58:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Присвоение звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему украинского военного в рукопашном бою, произошло быстро, поскольку после его представления к награде президент РФ Владимир Путин принял соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Быстро… Есть определенный порядок, он (Григорьев - ред.) был представлен к награде, президент принял такое решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как вышло, что награда была назначена так быстро после совершения подвига. В субботу 11 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Российский штурмовик вступил в рукопашный бой с украинским военным и победил, это было запечатлено на камеру бойца ВСУ. На кадрах от лица украинского военного показаны последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.

https://ria.ru/20241213/kadyrov-1988949780.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины