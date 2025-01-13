https://ria.ru/20250113/kreml-1993454406.html

В Кремле прокомментировали инициативу Якутии по программе для бойцов СВО

В Кремле прокомментировали инициативу Якутии по программе для бойцов СВО - РИА Новости, 13.01.2025

В Кремле прокомментировали инициативу Якутии по программе для бойцов СВО

В Кремле с восхищением относятся к инициативе властей Якутии по созданию кадровой программы для участников специальной военной операции на региональном уровне,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:52:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Кремле с восхищением относятся к инициативе властей Якутии по созданию кадровой программы для участников специальной военной операции на региональном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Положительно. С восхищением и с гордостью мы к этому относимся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к планам Якутии открыть свою программу поддержки участников специальной военной операции "Якутия - земля героев".

https://ria.ru/20250113/svo-1993434109.html

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