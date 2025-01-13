https://ria.ru/20250113/kreml-1993453536.html
В Кремле прокомментировали новые санкции США против нефтегаза
В Кремле прокомментировали новые санкции США против нефтегаза - РИА Новости, 13.01.2025
В Кремле прокомментировали новые санкции США против нефтегаза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции против нефтегаза России ведут к дестабилизации мировых рынков, добавив, что Кремль будет... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:49:00+03:00
2025-01-13T12:49:00+03:00
2025-01-13T12:49:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции против нефтегаза России ведут к дестабилизации мировых рынков, добавив, что Кремль будет отслеживать последствия. США 10 января ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей. "Вместе с тем, конечно же, подобные решения не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков, нефтяных рынков. Будем очень внимательно отслеживать последствия... И, конечно же, конфигурировать работу наших компаний так, чтобы минимизировать последствия этих решений, незаконных решений", - сказал Песков журналистам на вопрос о санкциях США против руководства "Росатома" и рисках в части реализации проектов компании по строительству атомных станций за рубежом.
https://ria.ru/20250113/peskov-1993451101.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Кремле прокомментировали новые санкции США против нефтегаза
Песков: санкции США против нефтегаза ведут к дестабилизации мировых рынков