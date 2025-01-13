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В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров по Украине
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров по Украине - РИА Новости, 13.01.2025
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров по Украине
Предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:46:00+03:00
2025-01-13T12:46:00+03:00
2025-01-13T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поскольку пока никаких нет у нас в настоящий момент предпосылок для возобновления переговоров, от этого отказывается украинская сторона, то пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам.
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Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров по Украине
Песков: предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет