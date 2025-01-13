https://ria.ru/20250113/kreml-1993452228.html

В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров по Украине

В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров по Украине - РИА Новости, 13.01.2025

В Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров по Украине

Предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:46:00+03:00

2025-01-13T12:46:00+03:00

2025-01-13T12:46:00+03:00

украина

киев

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, Киев отказывается от переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поскольку пока никаких нет у нас в настоящий момент предпосылок для возобновления переговоров, от этого отказывается украинская сторона, то пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, дмитрий песков, в мире