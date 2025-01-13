https://ria.ru/20250113/kreml-1993449993.html

В Кремле прокомментировали заявления о подготовке встречи Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали заявления о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.01.2025

В Кремле прокомментировали заявления о подготовке встречи Путина и Трампа

Предметной подготовки встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:35:00+03:00

2025-01-13T12:35:00+03:00

2025-01-13T13:30:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предметной подготовки встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Пока никакой предметной подготовки нет, есть декларированное понимание и политическая воля, потому что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны. Далее будем смотреть после того, как уже поменяется администрация в Вашингтоне", — сказал он. Пресс-секретарь добавил, что многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров, но говорить об этом преждевременно.Трамп на прошлой неделе заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны занимаются решением этого вопроса. Песков тогда отметил, что эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.Накануне советник избранного главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц рассказал в эфире телеканала ABC, что подготовка к встрече уже идет, а в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор лидеров двух государств.Песков, со своей стороны, подчеркнул, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог и никаких предварительных условий для переговоров не требуется, но к организации таких контактов можно будет приступить после официального вступления президента США в должность. В декабре во время прямой линии Путин заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, добавив, что если она состоится, то им будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп