https://ria.ru/20250113/kotovsk-1993457580.html

В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона

В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона - РИА Новости, 13.01.2025

В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона

Сто восемнадцать квартир и 52 балкона были повреждены в тамбовском Котовске в результате недавней атаки БПЛА, сообщил мэр города Алексей Плахотников. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:15:00+03:00

2025-01-13T13:15:00+03:00

2025-01-13T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

котовск

тамбовская область

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. Сто восемнадцать квартир и 52 балкона были повреждены в тамбовском Котовске в результате недавней атаки БПЛА, сообщил мэр города Алексей Плахотников. В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. Пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Под удар попали два многоквартирных дома, у которых выбиты окна и повреждены балконы. В Котовске был объявлен режим ЧС. "Итого: 118 квартир получили повреждения, 204 оконных блока и 52 балкона получили повреждения в части ограждения и остекления", — сообщил Плахотников в ходе оперативного совещания. По его словам, пять бригад рабочих сразу провели замеры и в субботу были сделаны первые заказы стёкол и оконных блоков. Также в трёх квартирах есть значительные повреждения: частично разрушены балконные и чердачные плиты, плиты перекрытия. "Капитальный ремонт, наверное, не требуется. Мы так предполагаем. Но сейчас составляются сметы ремонтно-восстановительных работ, мы потом зайдём в экспертизу с ними, постараемся это всё сделать быстро", — добавил Плахотников.

котовск

тамбовская область

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Последствия атаки ВСУ на Котовск В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. 2025-01-13T13:15 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, котовск, тамбовская область, вооруженные силы украины, видео