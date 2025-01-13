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В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 13.01.2025 (обновлено: 13:20 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kotovsk-1993457580.html
В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона
В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона - РИА Новости, 13.01.2025
В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона
Сто восемнадцать квартир и 52 балкона были повреждены в тамбовском Котовске в результате недавней атаки БПЛА, сообщил мэр города Алексей Плахотников. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:15:00+03:00
2025-01-13T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
котовск
тамбовская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. Сто восемнадцать квартир и 52 балкона были повреждены в тамбовском Котовске в результате недавней атаки БПЛА, сообщил мэр города Алексей Плахотников. В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. Пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Под удар попали два многоквартирных дома, у которых выбиты окна и повреждены балконы. В Котовске был объявлен режим ЧС. "Итого: 118 квартир получили повреждения, 204 оконных блока и 52 балкона получили повреждения в части ограждения и остекления", — сообщил Плахотников в ходе оперативного совещания. По его словам, пять бригад рабочих сразу провели замеры и в субботу были сделаны первые заказы стёкол и оконных блоков. Также в трёх квартирах есть значительные повреждения: частично разрушены балконные и чердачные плиты, плиты перекрытия. "Капитальный ремонт, наверное, не требуется. Мы так предполагаем. Но сейчас составляются сметы ремонтно-восстановительных работ, мы потом зайдём в экспертизу с ними, постараемся это всё сделать быстро", — добавил Плахотников.
котовск
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Последствия атаки ВСУ на Котовск
В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.
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происшествия, котовск, тамбовская область, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Котовск, Тамбовская область, Вооруженные силы Украины
В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона
ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. Сто восемнадцать квартир и 52 балкона были повреждены в тамбовском Котовске в результате недавней атаки БПЛА, сообщил мэр города Алексей Плахотников.
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В Котовске при атаке украинских дронов повреждены 118 квартир и 52 балкона

Мэр Котовска Плахотников: при атаке БПЛА ВСУ повреждены 118 квартир и 52 балкона

© Фото : соцсетиПоследствия атаки дронов ВСУ в Котовске Тамбовской области
Последствия атаки дронов ВСУ в Котовске Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов ВСУ в Котовске Тамбовской области
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ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. Сто восемнадцать квартир и 52 балкона были повреждены в тамбовском Котовске в результате недавней атаки БПЛА, сообщил мэр города Алексей Плахотников.
В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск Тамбовской области. Пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Под удар попали два многоквартирных дома, у которых выбиты окна и повреждены балконы. В Котовске был объявлен режим ЧС.
«
"Итого: 118 квартир получили повреждения, 204 оконных блока и 52 балкона получили повреждения в части ограждения и остекления", — сообщил Плахотников в ходе оперативного совещания.
По его словам, пять бригад рабочих сразу провели замеры и в субботу были сделаны первые заказы стёкол и оконных блоков. Также в трёх квартирах есть значительные повреждения: частично разрушены балконные и чердачные плиты, плиты перекрытия.
"Капитальный ремонт, наверное, не требуется. Мы так предполагаем. Но сейчас составляются сметы ремонтно-восстановительных работ, мы потом зайдём в экспертизу с ними, постараемся это всё сделать быстро", — добавил Плахотников.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотовскТамбовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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