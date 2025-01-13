Рейтинг@Mail.ru
В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 13.01.2025 (обновлено: 13:21 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kotovsk-1993454856.html
В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах
В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах - РИА Новости, 13.01.2025
В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах
При ударе БПЛА по многоэтажкам в тамбовском Котовске повреждены 204 окна, их уже закрыли плёнкой и заказывают новые окна, сообщил врио губернатора Евгений... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:53:00+03:00
2025-01-13T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
котовск
тамбовская область
евгений первышов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993458188_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_717a21fd622e53575023c8afb64ef237.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. При ударе БПЛА по многоэтажкам в тамбовском Котовске повреждены 204 окна, их уже закрыли плёнкой и заказывают новые окна, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома — выбиты окна и повреждены балконы. В Котовске объявлен режим ЧС. "На данный момент закрыты плёнкой все повреждённые окна, это 204 блока. Новые окна уже заказываются", — сообщил Первышов. Глава Котовска Алексей Плахотников в ходе оперативного совещания заверил, что замена окон начнётся в пятницу, а завершат работу за две недели. Он попросил правительство Тамбовской области помочь и подключить дополнительные бригады, чтобы жители города быстрее смогли вернуться к обычной жизни. "Также уже разрабатывается проектная документация по восстановлению повреждённых плит перекрытия", — добавил Первышов.
https://ria.ru/20250111/kotovsk-1993268136.html
котовск
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993458188_105:0:1096:743_1920x0_80_0_0_f598935ca6e24a119333884585d02a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, котовск, тамбовская область, евгений первышов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Котовск, Тамбовская область, Евгений Первышов, Вооруженные силы Украины
В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах

Врио губернатора Первышов: в Котовске при ударе БПЛА ВСУ повреждены 204 окна

© Фото : соцсетиПоследствия атаки дронов ВСУ в Котовске Тамбовской области
Последствия атаки дронов ВСУ в Котовске Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов ВСУ в Котовске Тамбовской области
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. При ударе БПЛА по многоэтажкам в тамбовском Котовске повреждены 204 окна, их уже закрыли плёнкой и заказывают новые окна, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале
В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома — выбиты окна и повреждены балконы. В Котовске объявлен режим ЧС.
"На данный момент закрыты плёнкой все повреждённые окна, это 204 блока. Новые окна уже заказываются", — сообщил Первышов.
Глава Котовска Алексей Плахотников в ходе оперативного совещания заверил, что замена окон начнётся в пятницу, а завершат работу за две недели. Он попросил правительство Тамбовской области помочь и подключить дополнительные бригады, чтобы жители города быстрее смогли вернуться к обычной жизни. "Также уже разрабатывается проектная документация по восстановлению повреждённых плит перекрытия", — добавил Первышов.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Котовске восстановили подачу тепла, воды и света в дома после атаки БПЛА
11 января, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотовскТамбовская областьЕвгений ПервышовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала