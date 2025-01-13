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В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах
В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах - РИА Новости, 13.01.2025
В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах
При ударе БПЛА по многоэтажкам в тамбовском Котовске повреждены 204 окна, их уже закрыли плёнкой и заказывают новые окна, сообщил врио губернатора Евгений... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:53:00+03:00
2025-01-13T12:53:00+03:00
2025-01-13T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
котовск
тамбовская область
евгений первышов
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ВОРОНЕЖ, 13 янв — РИА Новости. При ударе БПЛА по многоэтажкам в тамбовском Котовске повреждены 204 окна, их уже закрыли плёнкой и заказывают новые окна, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале В ночь на субботу два украинских БПЛА атаковали Котовск. В результате пострадали семь человек, всем оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома — выбиты окна и повреждены балконы. В Котовске объявлен режим ЧС. "На данный момент закрыты плёнкой все повреждённые окна, это 204 блока. Новые окна уже заказываются", — сообщил Первышов. Глава Котовска Алексей Плахотников в ходе оперативного совещания заверил, что замена окон начнётся в пятницу, а завершат работу за две недели. Он попросил правительство Тамбовской области помочь и подключить дополнительные бригады, чтобы жители города быстрее смогли вернуться к обычной жизни. "Также уже разрабатывается проектная документация по восстановлению повреждённых плит перекрытия", — добавил Первышов.
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РИА Новости
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происшествия, котовск, тамбовская область, евгений первышов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Котовск, Тамбовская область, Евгений Первышов, Вооруженные силы Украины
В Котовске ударами украинских дронов повредило 204 окна в жилых домах
Врио губернатора Первышов: в Котовске при ударе БПЛА ВСУ повреждены 204 окна