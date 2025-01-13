https://ria.ru/20250113/kontakt-1993451926.html

Россия готова к контактам со всеми странами, включая США, заявил Песков

Россия готова к контактам со всеми странами, включая США, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2025

Россия готова к контактам со всеми странами, включая США, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к контактам со всеми странами, в том числе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:45:00+03:00

2025-01-13T12:45:00+03:00

2025-01-13T12:45:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98514/46/985144637_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_3ae19568baeab6b6f1b6a42828d7bbe9.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к контактам со всеми странами, в том числе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается готовности к контактам, то президент Путин неоднократно говорил о том, что мы открыты и готовы к контактам со всеми странами, в том числе и с США", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250113/tramp-1993450964.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков