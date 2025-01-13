https://ria.ru/20250113/kontakt-1993451926.html
Россия готова к контактам со всеми странами, включая США, заявил Песков
Россия готова к контактам со всеми странами, включая США, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2025
Россия готова к контактам со всеми странами, включая США, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к контактам со всеми странами, в том числе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:45:00+03:00
2025-01-13T12:45:00+03:00
2025-01-13T12:45:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к контактам со всеми странами, в том числе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается готовности к контактам, то президент Путин неоднократно говорил о том, что мы открыты и готовы к контактам со всеми странами, в том числе и с США", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250113/tramp-1993450964.html
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политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Россия готова к контактам со всеми странами, включая США, заявил Песков
Песков: Путин неоднократно говорил о готовности к контактам со всеми странами