https://ria.ru/20250113/konstantinovka-1993474040.html

Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ

Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025

Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ

Серия ударов нанесена по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, куда утром прибыла новая группа украинских солдат, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:40:00+03:00

2025-01-13T14:40:00+03:00

2025-01-13T14:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Серия ударов нанесена по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, куда утром прибыла новая группа украинских солдат, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Сообщают о целой серии прилетов в Константиновке, куда буквально рано утром приволокли новую партию бандеровцев. Связаны взрывы с пополнением или нет – точно не знаем. Но "скорые" мечутся", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины