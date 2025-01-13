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Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ
Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ - РИА Новости, 13.01.2025
Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ
Серия ударов нанесена по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, куда утром прибыла новая группа украинских солдат, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:40:00+03:00
2025-01-13T14:40:00+03:00
2025-01-13T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Серия ударов нанесена по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, куда утром прибыла новая группа украинских солдат, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Сообщают о целой серии прилетов в Константиновке, куда буквально рано утром приволокли новую партию бандеровцев. Связаны взрывы с пополнением или нет – точно не знаем. Но "скорые" мечутся", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ
Лебедев: по Константиновке, куда прибыло подкрепление ВСУ, нанесли серию ударов