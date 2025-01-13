https://ria.ru/20250113/konflikt-1993528500.html

"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине

"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 13.01.2025

"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине

Конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вмешались США, пишет сербский журнал "Печат". РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:35:00+03:00

2025-01-13T18:35:00+03:00

2025-01-13T18:49:00+03:00

в мире

украина

сша

энтони блинкен

государственный департамент сша

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вмешались США, пишет сербский журнал "Печат"."Всего этого (потерь в украинском конфликте. — Прим. ред.) можно было избежать, если бы США не вмешивались. Тогда конфликт закончился бы за считаные месяцы. Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и людские потери, даже в самом крайнем случае. А на самом деле конфликта просто не произошло бы, так как у Киева не было бы ресурсов для борьбы", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что Вашингтон тайно снабжал Украину оружием еще до начала российской спецоперации. Вклад Штатов привел к развитию и затягиванию конфликта.В интервью газете NYT госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что американские власти стали вооружать киевский режим задолго до начала СВО. По его словам, это началось в сентябре 2021-го и затем вновь повторилось в декабре того же года. Украине передали ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, чтобы, как утверждал глава Госдепа, у нее "было все необходимое для обороны".По итогам прошлого года объем американской военной помощи постсоветской республике составил почти 19,5 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с показателями 2023-го, когда киевские власти получили от Вашингтона 24,7 миллиарда долларов.Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны, но, помимо ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.В ноябре в ответ на атаки украинских войск на объекты в Курской и Брянской областях с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow Россия испытала одну из новейших систем средней дальности "Орешник". По словам Путина, в случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250113/konflikt-1993473911.html

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993483486.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша, вашингтон (штат)