Рейтинг@Mail.ru
"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 13.01.2025 (обновлено: 18:49 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/konflikt-1993528500.html
"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине
"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине
Конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вмешались США, пишет сербский журнал "Печат". РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:35:00+03:00
2025-01-13T18:49:00+03:00
в мире
украина
сша
энтони блинкен
государственный департамент сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вмешались США, пишет сербский журнал "Печат"."Всего этого (потерь в украинском конфликте. — Прим. ред.) можно было избежать, если бы США не вмешивались. Тогда конфликт закончился бы за считаные месяцы. Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и людские потери, даже в самом крайнем случае. А на самом деле конфликта просто не произошло бы, так как у Киева не было бы ресурсов для борьбы", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что Вашингтон тайно снабжал Украину оружием еще до начала российской спецоперации. Вклад Штатов привел к развитию и затягиванию конфликта.В интервью газете NYT госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что американские власти стали вооружать киевский режим задолго до начала СВО. По его словам, это началось в сентябре 2021-го и затем вновь повторилось в декабре того же года. Украине передали ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, чтобы, как утверждал глава Госдепа, у нее "было все необходимое для обороны".По итогам прошлого года объем американской военной помощи постсоветской республике составил почти 19,5 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с показателями 2023-го, когда киевские власти получили от Вашингтона 24,7 миллиарда долларов.Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны, но, помимо ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.В ноябре в ответ на атаки украинских войск на объекты в Курской и Брянской областях с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow Россия испытала одну из новейших систем средней дальности "Орешник". По словам Путина, в случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250113/konflikt-1993473911.html
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993483486.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c55daf99570a2208d432901d70b32ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Вашингтон (штат)
"Считаные месяцы". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине

Печат: конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вмешательство США

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вмешались США, пишет сербский журнал "Печат".
"Всего этого (потерь в украинском конфликте. — Прим. ред.) можно было избежать, если бы США не вмешивались. Тогда конфликт закончился бы за считаные месяцы. Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и людские потери, даже в самом крайнем случае. А на самом деле конфликта просто не произошло бы, так как у Киева не было бы ресурсов для борьбы", — говорится в материале.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Журналист жестко раскритиковал политику Запада по украинскому конфликту
Вчера, 14:39
Автор статьи отмечает, что Вашингтон тайно снабжал Украину оружием еще до начала российской спецоперации. Вклад Штатов привел к развитию и затягиванию конфликта.
В интервью газете NYT госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что американские власти стали вооружать киевский режим задолго до начала СВО. По его словам, это началось в сентябре 2021-го и затем вновь повторилось в декабре того же года. Украине передали ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, чтобы, как утверждал глава Госдепа, у нее "было все необходимое для обороны".
По итогам прошлого года объем американской военной помощи постсоветской республике составил почти 19,5 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с показателями 2023-го, когда киевские власти получили от Вашингтона 24,7 миллиарда долларов.
Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны, но, помимо ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
В ноябре в ответ на атаки украинских войск на объекты в Курской и Брянской областях с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow Россия испытала одну из новейших систем средней дальности "Орешник". По словам Путина, в случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
СМИ оценили угрозу плана Трампа по Гренландии для России
Вчера, 15:30
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенГосударственный департамент СШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала