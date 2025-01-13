https://ria.ru/20250113/kndr-1993483700.html

Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине

Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине - РИА Новости, 13.01.2025

Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине

Северокорейские перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A назвали подделкой представленные украинской стороной "свидетельства" о якобы участии... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:31:00+03:00

2025-01-13T15:31:00+03:00

2025-01-13T17:52:00+03:00

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СЕУЛ, 13 янв — РИА Новости. Северокорейские перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A назвали подделкой представленные украинской стороной "свидетельства" о якобы участии солдат из КНДР в СВО. В России ранее называли ажиотаж из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в Россию "вбросами и шумихой", а в КНДР заявляли, что это "грязные маневры" США для затягивания конфликта на Украине. "Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка", — заявил бывший сотрудник Министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя опубликованное ранее силами специальных операций ВСУ письмо, якобы изъятое у северокорейского солдата. Выходец из граничащей с Китаем провинции Чагандо Чон Ю На также заявила, что в письме используется нехарактерный для северокорейского варианта языка порядок слов и такие выражения, как "уехал из Кореи", в то время как в самой КНДР принято говорить "оставил Родину" или "лоно Партии". Перебежчица отметила, что некоторые другие использованные в письме выражения употребляются в основном в отношении северокорейского руководства, а не в дружеской переписке, и автор этой подделки не знает, как правильно использовать два различных слова, означающие "товарищ", но имеющие в корейском языке разный оттенок. В свою очередь, директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон, принявший участие в программе Channel A, указал, что значительная часть информации о якобы участии северокорейских военных в СВО изначально появляется в соцсетях на аккаунтах, управляемых украинским Центром информационно-психологических операций. Эксперт отметил, что эта информация для повышения убедительности зачастую разбавляется правдоподобными сведениями, поэтому опровергнуть подделку бывает нелегко. В России ранее неоднократно обращали внимание на отсутствие подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. При этом в октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявлял, что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело России и КНДР: только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то".

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

https://ria.ru/20241028/vsu-1980585375.html

https://ria.ru/20241228/feyki-1991922549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины