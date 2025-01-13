Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине
Перебежчики в Корее назвали сообщения об участии солдат из КНДР в СВО подделкой
Военнослужащие КНДР на параде в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 янв — РИА Новости. Северокорейские перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A назвали подделкой представленные украинской стороной "свидетельства" о якобы участии солдат из КНДР в СВО.
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"Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка", — заявил бывший сотрудник Министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя опубликованное ранее силами специальных операций ВСУ письмо, якобы изъятое у северокорейского солдата.
Выходец из граничащей с Китаем провинции Чагандо Чон Ю На также заявила, что в письме используется нехарактерный для северокорейского варианта языка порядок слов и такие выражения, как "уехал из Кореи", в то время как в самой КНДР принято говорить "оставил Родину" или "лоно Партии". Перебежчица отметила, что некоторые другие использованные в письме выражения употребляются в основном в отношении северокорейского руководства, а не в дружеской переписке, и автор этой подделки не знает, как правильно использовать два различных слова, означающие "товарищ", но имеющие в корейском языке разный оттенок.
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В свою очередь, директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон, принявший участие в программе Channel A, указал, что значительная часть информации о якобы участии северокорейских военных в СВО изначально появляется в соцсетях на аккаунтах, управляемых украинским Центром информационно-психологических операций. Эксперт отметил, что эта информация для повышения убедительности зачастую разбавляется правдоподобными сведениями, поэтому опровергнуть подделку бывает нелегко.
В России ранее неоднократно обращали внимание на отсутствие подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. При этом в октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявлял, что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело России и КНДР: только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то".
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