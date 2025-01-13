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Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
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15:31 13.01.2025 (обновлено: 17:52 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/kndr-1993483700.html
Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине
Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине
Северокорейские перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A назвали подделкой представленные украинской стороной "свидетельства" о якобы участии... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:31:00+03:00
2025-01-13T17:52:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СЕУЛ, 13 янв — РИА Новости. Северокорейские перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A назвали подделкой представленные украинской стороной "свидетельства" о якобы участии солдат из КНДР в СВО. В России ранее называли ажиотаж из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в Россию "вбросами и шумихой", а в КНДР заявляли, что это "грязные маневры" США для затягивания конфликта на Украине. "Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка", — заявил бывший сотрудник Министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя опубликованное ранее силами специальных операций ВСУ письмо, якобы изъятое у северокорейского солдата. Выходец из граничащей с Китаем провинции Чагандо Чон Ю На также заявила, что в письме используется нехарактерный для северокорейского варианта языка порядок слов и такие выражения, как "уехал из Кореи", в то время как в самой КНДР принято говорить "оставил Родину" или "лоно Партии". Перебежчица отметила, что некоторые другие использованные в письме выражения употребляются в основном в отношении северокорейского руководства, а не в дружеской переписке, и автор этой подделки не знает, как правильно использовать два различных слова, означающие "товарищ", но имеющие в корейском языке разный оттенок. В свою очередь, директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон, принявший участие в программе Channel A, указал, что значительная часть информации о якобы участии северокорейских военных в СВО изначально появляется в соцсетях на аккаунтах, управляемых украинским Центром информационно-психологических операций. Эксперт отметил, что эта информация для повышения убедительности зачастую разбавляется правдоподобными сведениями, поэтому опровергнуть подделку бывает нелегко. В России ранее неоднократно обращали внимание на отсутствие подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. При этом в октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявлял, что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело России и КНДР: только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то".
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
https://ria.ru/20241028/vsu-1980585375.html
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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Перебежчики прокомментировали сообщения о солдатах из КНДР на Украине

Перебежчики в Корее назвали сообщения об участии солдат из КНДР в СВО подделкой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Военнослужащие КНДР на параде в Пхеньяне
 Военнослужащие КНДР на параде в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие КНДР на параде в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 янв — РИА Новости. Северокорейские перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A назвали подделкой представленные украинской стороной "свидетельства" о якобы участии солдат из КНДР в СВО.
В России ранее называли ажиотаж из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в Россию "вбросами и шумихой", а в КНДР заявляли, что это "грязные маневры" США для затягивания конфликта на Украине.
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"Если взглянуть на содержание, то это, похоже, подделка", — заявил бывший сотрудник Министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын, комментируя опубликованное ранее силами специальных операций ВСУ письмо, якобы изъятое у северокорейского солдата.
Выходец из граничащей с Китаем провинции Чагандо Чон Ю На также заявила, что в письме используется нехарактерный для северокорейского варианта языка порядок слов и такие выражения, как "уехал из Кореи", в то время как в самой КНДР принято говорить "оставил Родину" или "лоно Партии". Перебежчица отметила, что некоторые другие использованные в письме выражения употребляются в основном в отношении северокорейского руководства, а не в дружеской переписке, и автор этой подделки не знает, как правильно использовать два различных слова, означающие "товарищ", но имеющие в корейском языке разный оттенок.
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В свою очередь, директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон, принявший участие в программе Channel A, указал, что значительная часть информации о якобы участии северокорейских военных в СВО изначально появляется в соцсетях на аккаунтах, управляемых украинским Центром информационно-психологических операций. Эксперт отметил, что эта информация для повышения убедительности зачастую разбавляется правдоподобными сведениями, поэтому опровергнуть подделку бывает нелегко.
В России ранее неоднократно обращали внимание на отсутствие подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. При этом в октябре 2024 года президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявлял, что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело России и КНДР: только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то".
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