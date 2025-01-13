Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году
В 2024 году почти 1,5 тысячи российских туристов въехали в КНДР через Приморье
© Фото : KCNAПхеньян
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году, приехав туда через Приморье, сообщает правительство российского региона.
"Почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Приморье в 2024 году. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что почти 70% от посетивших КНДР туристов – жители других регионов России.
"Большинство туристов останавливались во Владивостоке до поездки в КНДР, бронировали отели и трансфер в аэропорт", – приводятся слова руководителя приморской туркомпании "Восток Интур" Инны Мухиной.
Она добавила, что желающие посетить КНДР в 2025 году уже есть. Более 100 человек готовы отправиться в КНДР в дни весенних государственных праздников, когда проходят массовые мероприятия, фестивали и концерты.
В феврале 2024 года группа из 100 российских туристов из разных регионов РФ прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока.
В июне 2024 года состоялся первый после пандемии рейс пассажирского поезда из Приморья в КНДР, на нем в страну отправились представители туротрасли и чиновники региона.
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