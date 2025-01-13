https://ria.ru/20250113/kndr-1993404327.html

Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году

Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025

Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году

Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году, приехав туда через Приморье, сообщает правительство российского региона. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:03:00+03:00

2025-01-13T05:03:00+03:00

2025-01-13T05:03:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году, приехав туда через Приморье, сообщает правительство российского региона. "Почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Приморье в 2024 году. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении. Отмечается, что почти 70% от посетивших КНДР туристов – жители других регионов России. "Большинство туристов останавливались во Владивостоке до поездки в КНДР, бронировали отели и трансфер в аэропорт", – приводятся слова руководителя приморской туркомпании "Восток Интур" Инны Мухиной. Она добавила, что желающие посетить КНДР в 2025 году уже есть. Более 100 человек готовы отправиться в КНДР в дни весенних государственных праздников, когда проходят массовые мероприятия, фестивали и концерты. В феврале 2024 года группа из 100 российских туристов из разных регионов РФ прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока. В июне 2024 года состоялся первый после пандемии рейс пассажирского поезда из Приморья в КНДР, на нем в страну отправились представители туротрасли и чиновники региона.

https://ria.ru/20241216/kndr-1989375690.html

https://ria.ru/20240518/kozlov-1946947433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, россия, владивосток, пхеньян, туризм