Рейтинг@Mail.ru
Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:03 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/kndr-1993404327.html
Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году
Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году - РИА Новости, 13.01.2025
Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году
Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году, приехав туда через Приморье, сообщает правительство российского региона. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T05:03:00+03:00
2025-01-13T05:03:00+03:00
туризм
новости - туризм
россия
владивосток
пхеньян
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382513_79:0:995:515_1920x0_80_0_0_9e13c3f3586b8989debf5245cc730fc8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году, приехав туда через Приморье, сообщает правительство российского региона. "Почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Приморье в 2024 году. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении. Отмечается, что почти 70% от посетивших КНДР туристов – жители других регионов России. "Большинство туристов останавливались во Владивостоке до поездки в КНДР, бронировали отели и трансфер в аэропорт", – приводятся слова руководителя приморской туркомпании "Восток Интур" Инны Мухиной. Она добавила, что желающие посетить КНДР в 2025 году уже есть. Более 100 человек готовы отправиться в КНДР в дни весенних государственных праздников, когда проходят массовые мероприятия, фестивали и концерты. В феврале 2024 года группа из 100 российских туристов из разных регионов РФ прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока. В июне 2024 года состоялся первый после пандемии рейс пассажирского поезда из Приморья в КНДР, на нем в страну отправились представители туротрасли и чиновники региона.
https://ria.ru/20241216/kndr-1989375690.html
https://ria.ru/20240518/kozlov-1946947433.html
россия
владивосток
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382513_253:0:940:515_1920x0_80_0_0_d0ea62cc465fa31f956a48591a41c25a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, владивосток, пхеньян, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Владивосток, Пхеньян, Туризм
Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году

В 2024 году почти 1,5 тысячи российских туристов въехали в КНДР через Приморье

© Фото : KCNAПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Почти 1,5 тысячи российских туристов посетили КНДР в 2024 году, приехав туда через Приморье, сообщает правительство российского региона.
"Почти 1,5 тысячи российских туристов отправились в КНДР через Приморье в 2024 году. Из них около 300 человек выбрали железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении.
Открытие пассажирского ж/д сообщения между Россией и КНДР, приостановленного в 2020 из-за COVID - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия и КНДР возобновили регулярное ж/д сообщение
16 декабря 2024, 09:34
Отмечается, что почти 70% от посетивших КНДР туристов – жители других регионов России.
"Большинство туристов останавливались во Владивостоке до поездки в КНДР, бронировали отели и трансфер в аэропорт", – приводятся слова руководителя приморской туркомпании "Восток Интур" Инны Мухиной.
Она добавила, что желающие посетить КНДР в 2025 году уже есть. Более 100 человек готовы отправиться в КНДР в дни весенних государственных праздников, когда проходят массовые мероприятия, фестивали и концерты.
В феврале 2024 года группа из 100 российских туристов из разных регионов РФ прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывали в КНДР, они добирались туда самолетом из Владивостока.
В июне 2024 года состоялся первый после пандемии рейс пассажирского поезда из Приморья в КНДР, на нем в страну отправились представители туротрасли и чиновники региона.
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР, заявил Козлов
18 мая 2024, 23:43
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияВладивостокПхеньянТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала