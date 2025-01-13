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Китай снизил импорт нефти - РИА Новости, 13.01.2025
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06:46 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/kitaj-1993408036.html
Китай снизил импорт нефти
Китай снизил импорт нефти - РИА Новости, 13.01.2025
Китай снизил импорт нефти
Китай по итогам 2024 года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 9,9%, свидетельствуют... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:46:00+03:00
2025-01-13T06:46:00+03:00
китай
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Китай по итогам 2024 года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 9,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления страны. Китай в 2024 году импортировал 553,415 миллиона тонн нефти (снижение на 1,9%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 324,798 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году. Отдельно в декабре Китай импортировал 47,84 миллиона тонн нефти на 25,42 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам 2024 года составил 131,69 миллиона тонн (рост на 9,9%) на сумму 65,164 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 1,2%). Отдельно в декабре Китай импортировал 11,55 миллиона тонн природного газа на 5,907 миллиарда долларов. Импорт угля за 2024 составил 542,69 миллиона тонн (рост на 14,4%) и обошелся Китаю в 52,098 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 1,8%). Отдельно в декабре Китай импортировал 52,34 миллиона тонн угля на 4,58 миллиарда долларов. По итогам 2023 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).
https://ria.ru/20250113/kitay-1993406948.html
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китай, в мире
Китай, В мире
Китай снизил импорт нефти

Китай по итогам года снизил нарастил импорт газа на 9,9 процента

© AP PhotoРабочий на заводе PetroChina в Китае
Рабочий на заводе PetroChina в Китае - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo
Рабочий на заводе PetroChina в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Китай по итогам 2024 года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 9,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления страны.
Китай в 2024 году импортировал 553,415 миллиона тонн нефти (снижение на 1,9%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 324,798 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году. Отдельно в декабре Китай импортировал 47,84 миллиона тонн нефти на 25,42 миллиарда долларов.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента
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Объем импорта природного газа по итогам 2024 года составил 131,69 миллиона тонн (рост на 9,9%) на сумму 65,164 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 1,2%). Отдельно в декабре Китай импортировал 11,55 миллиона тонн природного газа на 5,907 миллиарда долларов.
Импорт угля за 2024 составил 542,69 миллиона тонн (рост на 14,4%) и обошелся Китаю в 52,098 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 1,8%). Отдельно в декабре Китай импортировал 52,34 миллиона тонн угля на 4,58 миллиарда долларов.
По итогам 2023 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).
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