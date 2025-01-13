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В Кишиневе хотят возбудить дело из-за повышения тарифа на газ - РИА Новости, 13.01.2025
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20:19 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/kishinev-1993540846.html
В Кишиневе хотят возбудить дело из-за повышения тарифа на газ
В Кишиневе хотят возбудить дело из-за повышения тарифа на газ - РИА Новости, 13.01.2025
В Кишиневе хотят возбудить дело из-за повышения тарифа на газ
Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил в своем Telegram-канале, что представители его партии "Движение национальной альтернативы" (MAN) обратились в прокуратуру... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:19:00+03:00
2025-01-13T20:19:00+03:00
молдавия
кишинев
днестр
ион чебан
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КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил в своем Telegram-канале, что представители его партии "Движение национальной альтернативы" (MAN) обратились в прокуратуру Молдавии, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и госбюджету из-за повышения тарифа на газ. Национальное агентство по регулированию энергетики ранее приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря 2024 года вырос на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. Представители "Движения национальной альтернативы" 13 декабря обратились в генеральную прокуратуру и Антикоррупционную прокуратуру Молдавии, чтобы возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности чиновников, чьи действия привели к повышению тарифа на газ. Тогда партия получила ответ, что эти действия расследуются в рамках другого дела о закупке газа на зиму 2022-2023 годов. &quot;Движение национальная альтернатива&quot; неоднократно требовало расследования фактов, нанесших ущерб государственному бюджету за счет повышения цен на газ. Сегодня MAN повторно направило в Генеральную прокуратуру ходатайство о возбуждении отдельного уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и государственному бюджету в результате повышения цен на газ&quot;, - написал Чебан.По его словам, оппозиция настаивает на необходимости отдельного уголовное дела. Чебан отмечает, что если бы правительство летом выполнило свою работу, в том числе закупило дешевый газ, то стоимость газа не выросла бы и не было бы необходимости компенсировать возросшие тарифы деньгами из госбюджета или за счет кредитов. "Некомпетентность, безрассудные и незаконные действия лиц, занимающих государственные должности, привели к причинению ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах, что является фактами, подлежащими расследованию в порядке отдельного уголовного судопроизводства", - подчеркнул мэр. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
https://ria.ru/20250110/moldaviya-1993092664.html
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молдавия, кишинев, днестр, ион чебан, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Кишинев, Днестр, Ион Чебан, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, В мире
В Кишиневе хотят возбудить дело из-за повышения тарифа на газ

Мэр Кишинева Чебан потребовал возбудить уголовное дело из-за роста цен на газ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Мэр Кишинева Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил в своем Telegram-канале, что представители его партии "Движение национальной альтернативы" (MAN) обратились в прокуратуру Молдавии, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и госбюджету из-за повышения тарифа на газ.
Национальное агентство по регулированию энергетики ранее приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря 2024 года вырос на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. Представители "Движения национальной альтернативы" 13 декабря обратились в генеральную прокуратуру и Антикоррупционную прокуратуру Молдавии, чтобы возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности чиновников, чьи действия привели к повышению тарифа на газ. Тогда партия получила ответ, что эти действия расследуются в рамках другого дела о закупке газа на зиму 2022-2023 годов.
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«

"Движение национальная альтернатива" неоднократно требовало расследования фактов, нанесших ущерб государственному бюджету за счет повышения цен на газ. Сегодня MAN повторно направило в Генеральную прокуратуру ходатайство о возбуждении отдельного уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и государственному бюджету в результате повышения цен на газ", - написал Чебан.

По его словам, оппозиция настаивает на необходимости отдельного уголовное дела. Чебан отмечает, что если бы правительство летом выполнило свою работу, в том числе закупило дешевый газ, то стоимость газа не выросла бы и не было бы необходимости компенсировать возросшие тарифы деньгами из госбюджета или за счет кредитов.
«
"Некомпетентность, безрассудные и незаконные действия лиц, занимающих государственные должности, привели к причинению ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах, что является фактами, подлежащими расследованию в порядке отдельного уголовного судопроизводства", - подчеркнул мэр.
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В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
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