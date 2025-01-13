В мире животных: откровенно об "Аноре" с Борисовым и Эйдельштейном
Американский фильм "Анора" вышел почти во всех российских онлайн-кинотеатрах
© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Павел Сурков. На экраны сразу нескольких российских онлайн-кинотеатров вышел американский фильм "Анора", о котором так много говорили в 2024-м. В Каннах картина получила "Золотую пальмовую ветвь", Американский институт киноискусства и Национальный совет кинокритиков США включили ее в списки лучших фильмов года. Недорогое в производстве авторское кино собрало в прокате более 30 миллионов долларов, став самой кассовой лентой Шона Бейкера. "Анора" также удостоилась пяти номинаций на "Золотой глобус", но не получила ни одной премии.
О чем фильм
Анора Михеева, или просто Эни, работает в стрип-клубе, живет, как и положено барышне из эмигрантской семьи, на Брайтон-бич, ну и, понятное дело, мечтает вырваться из круговорота телесного труда. Счастье улыбается ей в лице Вани — сына русского олигарха, который явился в клуб, чтобы как следует растратить папины денежки и заодно найти свою судьбу.
© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
Кадр из фильма "Анора"
Ваня и Анора, как говорится, обрели друг друга, причем дважды. Сперва он просто покупает услуги стриптизерши по сходной цене. А дальше — страсть и круговорот событий. Анора будет полфильма верещать, что она не проститутка (хотя ей только что платили за секс), а еще сражаться с инфантильностью Вани. Тот будет падать в бездну дурных привычек, его родители приложат все усилия, чтобы не допустить союза наследника с падшей женщиной. И только угрюмый русский охранник-решала с добрым сердцем по имени Игорь проявит к Аноре хоть какое-то сострадание или даже нечто большее.
Актеры "Аноры"
Майки Мэдисон — Анора (Эни) Михеева;
Марк Эйдельштейн — Ваня Захаров;
Юра Борисов — Игорь;
Карен Карагулян — Торос;
Ваче Товмасян — Гарник;
Алексей Серебряков — Николай Захаров, отец Ивана, российский олигарх;
Дарья Екамасова — Галина Степановна, мать Ивана.
Где смотреть
Картина демонтстрируется в кино, а также на онлайн-платформах "Кинопоиск", Premier, Start, Wink, Okko, "Иви", "Большое ТВ".
© Getty Images / Kevin MazurСъемочная группа фильма "Анора" на 82-й ежегодной премии "Золотой глобус" в The Beverly Hilton, Беверли-Хиллз, Калифорния
© Getty Images / Kevin Mazur
Съемочная группа фильма "Анора" на 82-й ежегодной премии "Золотой глобус" в The Beverly Hilton, Беверли-Хиллз, Калифорния
Фильм доступен на языке оригинала, с субтитрами, а также в русском дубляже.
Рецензия на фильм "Анора"
Пристальное внимание к этой ленте оказалось приковано по итогам Каннского фестиваля. "Анора" неожиданно получила "Золотую пальмовую ветвь", известные российские актеры радостно и вполне заслуженно позировали на красной дорожке — как будто и не было "культуры отмены". Ну а многочисленные кинообозреватели включили ленту в перечень лучших фильмов прошлого года. Однако если подойти к "Аноре" с независимыми и по-настоящему объективными критериями, то перед нами — случай, похожий на сказку о голом короле.
© Фото : соцсетиАктеры Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн на The Gotham Awards 2024
© Фото : соцсети
Актеры Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн на The Gotham Awards 2024
Когда смотришь фильм без фестивальной шумихи, не на премьере и даже не в кинозале, а дома на онлайн-платформе, то как минимум удивляешься: за что здесь "Пальмовая ветвь"?
Ничего прорывного в "Аноре" нет, да и быть не может: очередные сценарные штампы. Если перед нами русские, так они обязательно олигархи с бандитами. Главная героиня (кстати, понимающая по-русски) — обязательно со сложной судьбой. А уж если она еще и молодая, то в основе любых ее поступков обязательно должен лежать секс.
© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
Кадр из фильма "Анора"
Слово "любовь" употреблять по отношению к "Аноре" совершенно не хочется: герои тут подвержены исключительно плотским инстинктам, так что проявляют они отнюдь не человеческую, а животную сущность. В этом отношении куда интереснее посмотреть, например, "Муфасу" — предысторию "Короля Льва". Там, напротив, звери проявляют человеческие чувства. В "Аноре" же персонажи, озабоченные либо необходимостью немедленного совокупления, либо сохранением собственного благополучия, нивелируются до абсолютно скотского состояния.
© Getty Images / Earl Gibson III/GG2025Актер Юра Борисов на 82-й ежегодной премии "Золотой глобус" в The Beverly Hilton, Беверли-Хиллз, Калифорния
Актер Юра Борисов на 82-й ежегодной премии "Золотой глобус" в The Beverly Hilton, Беверли-Хиллз, Калифорния
© Getty Images / Earl Gibson III/GG2025
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© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
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© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
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© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
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Актер Юра Борисов на 82-й ежегодной премии "Золотой глобус" в The Beverly Hilton, Беверли-Хиллз, Калифорния
© Getty Images / Earl Gibson III/GG2025
1 из 4
Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
2 из 4
Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
3 из 4
Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
4 из 4
Впрочем, достоинство "Аноры" — непривычно яркая для авторских фильмов картинка. Мы привыкли, что в фестивальном кино цветокоррекция обычно приглушена, а здесь изображение чрезмерно яркое, как будто нас окунули прямиком в искореженное алкоголем и прочими релаксантами сознание Вани. Может быть, именно это визуальное решение так удивило жюри Каннского фестиваля.
Если смотреть фильм на языке оригинала, то можно столкнуться и с еще одним — на этот раз лингвистическим — поворотом. Герои "Аноры" довольно много и изощренно ругаются, причем переходя с русского устного непечатного на корявый английский, потом на армянский язык. Разговаривать нормально у персонажей не получается. Сначала матерятся от восторга на веселых вечеринках. Потом — от ярости во время бесконечной ругани (субтитры — отдельный квест). Впрочем, и этот прием не нов: вспомним матерящихся с сильным французским акцентом бандитов из "Именинницы" или персонажей "Красной жары". В разных фильмах ругаются, но далеко не так много, как здесь.
© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
Кадр из фильма "Анора"
"Анора" — кино, построенное на массовых стереотипах, и вполне возможно, что этим и обеспечен кассовый (а значит зрительский) успех фестивальной картины. Плюс на редкость грамотные пиар и продвижение. И восторги кинокритиков в отношении российских артистов вполне понятны: те играют хорошо даже там, где особо нечего играть. Особенно много хвалебных отзывов о работе Юры Борисова, которого номинировали на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.
Впрочем, было понятно, что заветный приз выиграть не получится: слишком велика была конкуренция. Киран Калкин, победивший в номинации, сыграл в "Настоящий боли" действительно мощно. Да и сама картина, в отличие от "Аноры", наполнена куда большим гуманистическим пафосом. Впрочем, можно быть уверенным: у Борисова это точно не последняя большая роль в заметной кинокартине. Если уж выигрывать номинации — то за что-то более существенное, чем за воплощение образа немногословного охранника с грустными глазами.
© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
© Cre Film (2024)
Кадр из фильма "Анора"
Когда-то Рина Зеленая, снимаясь в сериале о Шерлоке Холмсе в роли миссис Хадсон, иронично заметила: "Я никогда раньше не играла мебель". Вот любая стереотипная роль, собственно, и становится такой "игрой в мебель".
Что касается "Аноры", каждый сам может посмотреть это кино и в очередной раз удивиться предсказуемости сюжетных ходов. Ну и понять, что следить за персонажами, действующими на уровне инстинктов, а не чувств, за шаблонами, а не за характерами — отнюдь не так интересно, как может показаться на первый взгляд.