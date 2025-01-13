https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html

В мире животных: откровенно об "Аноре" с Борисовым и Эйдельштейном

В мире животных: откровенно об "Аноре" с Борисовым и Эйдельштейном - РИА Новости, 13.01.2025

В мире животных: откровенно об "Аноре" с Борисовым и Эйдельштейном

На экраны сразу нескольких российских онлайн-кинотеатров вышел американский фильм "Анора", о котором так много говорили в 2024-м. В Каннах картина получила... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:00:00+03:00

2025-01-13T08:00:00+03:00

2025-01-13T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Павел Сурков. На экраны сразу нескольких российских онлайн-кинотеатров вышел американский фильм "Анора", о котором так много говорили в 2024-м. В Каннах картина получила "Золотую пальмовую ветвь", Американский институт киноискусства и Национальный совет кинокритиков США включили ее в списки лучших фильмов года. Недорогое в производстве авторское кино собрало в прокате более 30 миллионов долларов, став самой кассовой лентой Шона Бейкера. "Анора" также удостоилась пяти номинаций на "Золотой глобус", но не получила ни одной премии.О чем фильмАнора Михеева, или просто Эни, работает в стрип-клубе, живет, как и положено барышне из эмигрантской семьи, на Брайтон-бич, ну и, понятное дело, мечтает вырваться из круговорота телесного труда. Счастье улыбается ей в лице Вани — сына русского олигарха, который явился в клуб, чтобы как следует растратить папины денежки и заодно найти свою судьбу. Ваня и Анора, как говорится, обрели друг друга, причем дважды. Сперва он просто покупает услуги стриптизерши по сходной цене. А дальше — страсть и круговорот событий. Анора будет полфильма верещать, что она не проститутка (хотя ей только что платили за секс), а еще сражаться с инфантильностью Вани. Тот будет падать в бездну дурных привычек, его родители приложат все усилия, чтобы не допустить союза наследника с падшей женщиной. И только угрюмый русский охранник-решала с добрым сердцем по имени Игорь проявит к Аноре хоть какое-то сострадание или даже нечто большее.Актеры "Аноры"Майки Мэдисон — Анора (Эни) Михеева;Марк Эйдельштейн — Ваня Захаров;Юра Борисов — Игорь;Карен Карагулян — Торос;Ваче Товмасян — Гарник;Алексей Серебряков — Николай Захаров, отец Ивана, российский олигарх;Дарья Екамасова — Галина Степановна, мать Ивана.Где смотретьКартина демонтстрируется в кино, а также на онлайн-платформах "Кинопоиск", Premier, Start, Wink, Okko, "Иви", "Большое ТВ".Фильм доступен на языке оригинала, с субтитрами, а также в русском дубляже.Рецензия на фильм "Анора"Пристальное внимание к этой ленте оказалось приковано по итогам Каннского фестиваля. "Анора" неожиданно получила "Золотую пальмовую ветвь", известные российские актеры радостно и вполне заслуженно позировали на красной дорожке — как будто и не было "культуры отмены". Ну а многочисленные кинообозреватели включили ленту в перечень лучших фильмов прошлого года. Однако если подойти к "Аноре" с независимыми и по-настоящему объективными критериями, то перед нами — случай, похожий на сказку о голом короле.Когда смотришь фильм без фестивальной шумихи, не на премьере и даже не в кинозале, а дома на онлайн-платформе, то как минимум удивляешься: за что здесь "Пальмовая ветвь"?Ничего прорывного в "Аноре" нет, да и быть не может: очередные сценарные штампы. Если перед нами русские, так они обязательно олигархи с бандитами. Главная героиня (кстати, понимающая по-русски) — обязательно со сложной судьбой. А уж если она еще и молодая, то в основе любых ее поступков обязательно должен лежать секс.Слово "любовь" употреблять по отношению к "Аноре" совершенно не хочется: герои тут подвержены исключительно плотским инстинктам, так что проявляют они отнюдь не человеческую, а животную сущность. В этом отношении куда интереснее посмотреть, например, "Муфасу" — предысторию "Короля Льва". Там, напротив, звери проявляют человеческие чувства. В "Аноре" же персонажи, озабоченные либо необходимостью немедленного совокупления, либо сохранением собственного благополучия, нивелируются до абсолютно скотского состояния.Впрочем, достоинство "Аноры" — непривычно яркая для авторских фильмов картинка. Мы привыкли, что в фестивальном кино цветокоррекция обычно приглушена, а здесь изображение чрезмерно яркое, как будто нас окунули прямиком в искореженное алкоголем и прочими релаксантами сознание Вани. Может быть, именно это визуальное решение так удивило жюри Каннского фестиваля.Если смотреть фильм на языке оригинала, то можно столкнуться и с еще одним — на этот раз лингвистическим — поворотом. Герои "Аноры" довольно много и изощренно ругаются, причем переходя с русского устного непечатного на корявый английский, потом на армянский язык. Разговаривать нормально у персонажей не получается. Сначала матерятся от восторга на веселых вечеринках. Потом — от ярости во время бесконечной ругани (субтитры — отдельный квест). Впрочем, и этот прием не нов: вспомним матерящихся с сильным французским акцентом бандитов из "Именинницы" или персонажей "Красной жары". В разных фильмах ругаются, но далеко не так много, как здесь."Анора" — кино, построенное на массовых стереотипах, и вполне возможно, что этим и обеспечен кассовый (а значит зрительский) успех фестивальной картины. Плюс на редкость грамотные пиар и продвижение. И восторги кинокритиков в отношении российских артистов вполне понятны: те играют хорошо даже там, где особо нечего играть. Особенно много хвалебных отзывов о работе Юры Борисова, которого номинировали на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.Впрочем, было понятно, что заветный приз выиграть не получится: слишком велика была конкуренция. Киран Калкин, победивший в номинации, сыграл в "Настоящий боли" действительно мощно. Да и сама картина, в отличие от "Аноры", наполнена куда большим гуманистическим пафосом. Впрочем, можно быть уверенным: у Борисова это точно не последняя большая роль в заметной кинокартине. Если уж выигрывать номинации — то за что-то более существенное, чем за воплощение образа немногословного охранника с грустными глазами.Когда-то Рина Зеленая, снимаясь в сериале о Шерлоке Холмсе в роли миссис Хадсон, иронично заметила: "Я никогда раньше не играла мебель". Вот любая стереотипная роль, собственно, и становится такой "игрой в мебель".Что касается "Аноры", каждый сам может посмотреть это кино и в очередной раз удивиться предсказуемости сюжетных ходов. Ну и понять, что следить за персонажами, действующими на уровне инстинктов, а не чувств, за шаблонами, а не за характерами — отнюдь не так интересно, как может показаться на первый взгляд.

https://ria.ru/20250109/tv-reytingi-1992817815.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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