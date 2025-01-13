Германия передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу
Германия передала Украине первую из 54 колесных САУ "Boxer RCH 155"
© Getty Images / picture alliance / Kay NietfeldНемецкая САУ Boxer RCH 155
© Getty Images / picture alliance / Kay Nietfeld
Немецкая САУ Boxer RCH 155. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую из 54 колесных САУ "Boxer RCH 155", его выступление на церемонии у оборонного франко-германского концерна KNDS транслировало издание Welt.
"Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. Германия готова взять на себя ответственность в Европе", — сказал министр при передаче первого САУ послу постсоветской республики Алексею Макееву.
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Как сообщают производители, установка оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM, который позволяет в движении вести огонь из оружия калибра 155 миллиметров. Для цифрового управления достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира.
В будущем KNDS планирует автоматизировать огонь и оснастить самоходные гаубицы дистанционным управлением.
Концерн намерен произвести по заказу Украины 54 колесных САУ "Boxer RCH 155". В начале года немецкое правительство объявило, что профинансирует закупку 36 таких гаубиц для ВСУ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя передачу Киеву первой САУ типа RCH 155, посоветовала Германии передать США что-то для борьбы с пожарами. По ее словам, ФРГ умеет только разжигать, "тушить не научились".
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