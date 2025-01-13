https://ria.ru/20250113/kiev-1993503616.html

Германия передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу

Германия передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу - РИА Новости, 13.01.2025

Германия передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую из 54 колесных САУ "Boxer RCH 155", его выступление на церемонии у оборонного франко-германского... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:39:00+03:00

2025-01-13T16:39:00+03:00

2025-01-13T17:47:00+03:00

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БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую из 54 колесных САУ "Boxer RCH 155", его выступление на церемонии у оборонного франко-германского концерна KNDS транслировало издание Welt."Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. Германия готова взять на себя ответственность в Европе", — сказал министр при передаче первого САУ послу постсоветской республики Алексею Макееву. Как сообщают производители, установка оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM, который позволяет в движении вести огонь из оружия калибра 155 миллиметров. Для цифрового управления достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира. В будущем KNDS планирует автоматизировать огонь и оснастить самоходные гаубицы дистанционным управлением. Концерн намерен произвести по заказу Украины 54 колесных САУ "Boxer RCH 155". В начале года немецкое правительство объявило, что профинансирует закупку 36 таких гаубиц для ВСУ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя передачу Киеву первой САУ типа RCH 155, посоветовала Германии передать США что-то для борьбы с пожарами. По ее словам, ФРГ умеет только разжигать, "тушить не научились".

https://ria.ru/20250108/lynx-1992777993.html

https://ria.ru/20241230/oruzhie-1992080575.html

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в мире, германия, украина, россия, борис писториус, мария захарова, вооруженные силы украины