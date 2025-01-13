https://ria.ru/20250113/kiev-1993393725.html
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2025
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:26:00+03:00
2025-01-13T00:26:00+03:00
2025-01-13T00:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Киеве объявили в 00.12 мск. Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и части Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу