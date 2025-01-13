https://ria.ru/20250113/khinshteyn-1993483885.html
Хинштейн призвал курских чиновников не удалять комментарии в соцсетях
Хинштейн призвал курских чиновников не удалять комментарии в соцсетях - РИА Новости, 13.01.2025
Хинштейн призвал курских чиновников не удалять комментарии в соцсетях
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в понедельник предупредил заместителей, чтобы те не удаляли комментарии на своих страницах в социальных... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:32:00+03:00
2025-01-13T15:32:00+03:00
2025-01-13T15:32:00+03:00
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КУРСК, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в понедельник предупредил заместителей, чтобы те не удаляли комментарии на своих страницах в социальных сетях, если они не выходят за рамки существующей этики. "Никакие комменты, коллеги… хочу всех предупредить, никто не стирает... Значит, что подлежит или блокировке, или стиранию: там, где содержится ненормативная лексика, там, где есть откровенные оскорбления, унижения по самым разным признакам, там, где люди выходят за рамки существующей этики", - заявил Хинштейн в ходе заседания правительства региона. Он добавил, что госслужащие должны отвечать на любые корректные вопросы и обращения граждан, какие бы эмоции они у чиновников ни вызывали. Хинштейн также затронул вопрос, связанный с рейтингом врио заместителей губернатора в социальных сетях. По его словам, у трех представителей власти закрыты комментарии на страницах в соцсети "ВКонтакте". "Хочу обратить внимание ряда коллег: их трое, у кого закрыты комменты на странице во ВК. Это означает, что написать вам там невозможно. Можно написать, конечно же, в личные сообщения, но… Я не буду называть трех этих руководителей, они знают каждый про себя это. Значит, на текущей неделе эти комменты должны быть открыты", - поручил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250105/khinshteyn-1992591431.html
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общество, курская область, александр хинштейн, россия
Общество, Курская область, Александр Хинштейн, Россия
Хинштейн призвал курских чиновников не удалять комментарии в соцсетях
Хинштейн предупредил заместителей, чтобы те не удаляли комментарии в соцсетях