https://ria.ru/20250113/khamas-1993527180.html
ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа
ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа - РИА Новости, 13.01.2025
ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа
Палестинское движение ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в нем нет каких-либо замечаний, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:28:00+03:00
2025-01-13T18:28:00+03:00
2025-01-13T18:32:00+03:00
хамас
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_0:31:3069:1757_1920x0_80_0_0_66bba62dddc7c72d0a688beef7612345.jpg
КАИР, 13 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в нем нет каких-либо замечаний, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."Движение ХАМАС недавно передало последний ответ без каких-либо замечаний по проекту соглашения по Газе", - заявили источники.Ранее портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников, ожидается ответ со стороны движения ХАМАС в палестинском анклаве.
https://ria.ru/20250113/gaza-1993439718.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_70033c3c20ed7ddf4d73fbb273184a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хамас, в мире, израиль
ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа
Al Arabiya: ХАМАС ответил на проект соглашения по сектору Газа без замечаний