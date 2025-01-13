https://ria.ru/20250113/khamas-1993527180.html

ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа

ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа - РИА Новости, 13.01.2025

ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа

Палестинское движение ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в нем нет каких-либо замечаний, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:28:00+03:00

2025-01-13T18:28:00+03:00

2025-01-13T18:32:00+03:00

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КАИР, 13 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в нем нет каких-либо замечаний, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."Движение ХАМАС недавно передало последний ответ без каких-либо замечаний по проекту соглашения по Газе", - заявили источники.Ранее портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников, ожидается ответ со стороны движения ХАМАС в палестинском анклаве.

https://ria.ru/20250113/gaza-1993439718.html

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хамас, в мире, израиль