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ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа - РИА Новости, 13.01.2025
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18:28 13.01.2025 (обновлено: 18:32 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/khamas-1993527180.html
ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа
ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа - РИА Новости, 13.01.2025
ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа
Палестинское движение ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в нем нет каких-либо замечаний, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:28:00+03:00
2025-01-13T18:32:00+03:00
хамас
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КАИР, 13 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в нем нет каких-либо замечаний, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."Движение ХАМАС недавно передало последний ответ без каких-либо замечаний по проекту соглашения по Газе", - заявили источники.Ранее портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников, ожидается ответ со стороны движения ХАМАС в палестинском анклаве.
https://ria.ru/20250113/gaza-1993439718.html
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хамас, в мире, израиль
ХАМАС, В мире, Израиль
ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа

Al Arabiya: ХАМАС ответил на проект соглашения по сектору Газа без замечаний

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 13 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на проект соглашения по сектору Газа, в нем нет каких-либо замечаний, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Движение ХАМАС недавно передало последний ответ без каких-либо замечаний по проекту соглашения по Газе", - заявили источники.
Ранее портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников, ожидается ответ со стороны движения ХАМАС в палестинском анклаве.
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